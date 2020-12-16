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23:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) объявил, что не продлит контракт с московским клубом.

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Напомним, действующее соглашение немецкого специалиста с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2021 года.

«Это было очень сложное решение для меня. Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьёй, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере. «Спартак» для меня семья, я верю в наших игроков.

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После игры я проинформировал команду. Именно после игры. Для меня важно сказать о причинах. Владелец говорил мне, что хочет продлить контракт. Я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Я не хочу играть никаких игр, они этого не заслуживают — поэтому я решил объявить сейчас.

Мне сказали, что в январе сделают официальное предложение о контракте, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера. Хочу быть честным, хочу, чтобы клуб узнал как можно раньше. Сейчас все мы вернёмся к семьям, а в январе продолжим готовиться к завершению этого потрясающего сезона. Не могу дождаться, когда снова увижу команду. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы клуб учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна, — сказал Тедеско на пресс-конференции.

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