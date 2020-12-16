Тренер «Спартака» объявил об уходе после поражения от «Зенита»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с московской командой.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с московской командой.
Специалист рассказал о своем решении на
По словам Тедеско, главное причиной для ухода стали ограничения, введенные по всему миру
Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место в чемпионате. Сейчас команда находится на второй позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.