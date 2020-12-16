Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Сент-Этьен
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Брест
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Ланс
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Лорьян
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Сампдория
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Милан
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Болонья
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Сассуоло
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арминия
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Байер
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
16.12
Анже
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Дижон
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Монпелье
Метц
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Ним
Ницца
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Реймс
Нант
32
Футбол. Зарубежный
16.12
Арсенал
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Лестер
Эвертон
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
52
Футбол. Зарубежный
16.12
Шальке-04
Фрайбург
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Ювентус
Аталанта
11
Футбол. Премьер-лига
16.12
Зенит
Спартак
31
Футбол. Премьер-лига
16.12
Сочи
Динамо
20
Футбол. Премьер-лига
16.12
Ротор
Арсенал Т
10
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
16 декабря, источник: Lenta.Ru

Тренер «Спартака» объявил об уходе после поражения от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с московской командой.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

Специалист рассказал о своем решении на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Действующее соглашение немца с командой рассчитано до конца сезона.

По словам Тедеско, главное причиной для ухода стали ограничения, введенные по всему миру из-за пандемии коронавируса. Немец заявил, что ему хочется чаще видеться со своей семьей. Он также отметил, что руководство «Спартака» было заинтересовано в продлении сотрудничества с ним.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место в чемпионате. Сейчас команда находится на второй позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Зенит» и «Спартак» выдали огненный матч: драка и победа Питера
«Динамо» проиграло «Сочи», потерпев второе поражение подряд
Назван лучший арбитр в истории футбола
В РПЛ отреагировали на драку болельщиков «Зенита» и «Спартака»
Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком»
«Ливерпуль» Клоппа играет с «Тоттенхэмом» Моуринью (трансляция)
«Интер» играет с «Наполи» и другие матчи Серии А (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь