«Зенит»: Болельщики «Спартака» попали на матч, купив абонементы на черном рынке

До матча сообщалось, что игра пройдет при пустых трибунах, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией посмотреть матч на стадионе могли только посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

«В рамках разрешенной квоты в изолированные ложи и бизнес клубы были допущены болельщики “Зенита” и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков “Спартака” (60 человек)», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы клуба.