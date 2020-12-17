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01:09 (мск), источник: Sport24

«Зенит»: Болельщики «Спартака» попали на матч, купив абонементы на черном рынке

В пресс-службе «Зенита» объяснили, как на матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1) оказались болельщики московской команды.

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До матча сообщалось, что игра пройдет при пустых трибунах, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией посмотреть матч на стадионе могли только посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

«В рамках разрешенной квоты в изолированные ложи и бизнес клубы были допущены болельщики “Зенита” и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков “Спартака” (60 человек)», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы клуба.

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
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