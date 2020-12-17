Рауш покидает «Динамо»

У 30-летнего российского футболиста в конце декабря истекает контракт, который не будет продлен.

За три года в «Динамо» Рауш сыграл 48 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне на его счету 4 игры и один забитый мяч.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.