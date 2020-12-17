Последняя капля. «Спартак» проиграл «Зениту», Тедеско анонсировал уход из клуба

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«Вчера (15 декабря — прим. ТАСС) я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае, — сказал Тедеско. — Это было самое трудное решение в моей карьере. Работа в “Спартаке” — мое лучшее время, и я горд, что работал здесь, но ситуация с коронавирусом такая, что в Германии завтра вводится локдаун, и мне хочется быть с семьей. Когда я подписывал контракт, они могли летать ко мне».

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Тедеско 35 лет, он стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года, подписав контракт до конца сезона-2020/21. За год и два месяца команда провела под его руководством 42 матча во всех турнирах (20 побед, 9 ничьих и 13 поражений). В прошлом сезоне красно-белые заняли седьмое место в РПЛ, а также дошли до полуфинала Олимп — Кубка России. В текущем сезоне москвичи после 19 туров идут на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

После поражения от команды из Санкт-Петербурга Тедеско сказал, что уже сообщил о своем решении команде. «Почему сказал сейчас — потому что владелец клуба сказал, что хочет продлить со мной контракт, и я чувствовал любовь и поддержку в клубе. Мне сказали, что в январе продлят контракт, но я очень честный человек и хочу дать клубу время — я всегда честен с командой», — отметил немецкий специалист.

За время работы в российском футболе Тедеско успел запомниться экспрессивным поведением, которое порой приводило к удалениям с тренерской скамейки. 12 декабря после матча «Сочи» — «Спартак» московский клуб выступил с заявлением, в котором отмечалось, что тренер вратарей команды-соперника Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Оценку произошедшему даст Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, его заседание должно было состояться 15 декабря, но было перенесено на 21 декабря в том числе в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний Бородина в адрес Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию «Футбол против расизма в Европе» (FARE) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания.

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После матча с «Зенитом» глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер команды решил не продлевать контракт после игры в Сочи. «С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с “Сочи” Доменико принял решение. Мы благодарны ему за все и то, что предупредил заранее, у клуба будет время подобрать нового специалиста», — сказал ТАСС представитель московского клуба.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 19, 16.12.2020, 20:00 Зенит 3 Спартак 1

«Абсолютно заслуженное поражение»

Матч на «Газпром-Арене» прошел с подавляющим преимуществом «Зенита», которые открыли счет уже на восьмой минуте — отличился иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. До перерыва «Спартак» не нанес в створ ворот Андрея Лунева ни одного удара, но сумел сравнять счет — капитан хозяев Деян Ловрен, пытаясь сбросить мяч голкиперу грудью, отправил его в сетку. После перерыва гости также не смогли создать серьезных проблем обороне лидера РПЛ, при этом пропустив еще дважды. На 73-й минуте гол ударом с линии штрафной забил защитник Ярослава Ракицкого, а на третьей компенсированной минуте окончательный счет установил воспитанник красно-белых Артем Дзюба.

«Поражение абсолютно заслуженное, — сказал после матча Тедеско. — Начали хорошо, пропустили быстро, всегда трудно в таких матчах и на таких стадионах пропускать в первые 10 минут. Первый тайм играли хорошо, второй — нет. Играли длинные мячи, потеряли все зоны, не было сил, чтобы убегать в контратаки».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, на послематчевой пресс-конференции сказал, что это была «хорошая игра с первой и до последней минуты». «Несмотря на курьезный гол, продолжали играть достаточно активно, создавать моменты и заслуженно победили. Хороший матч, хороший результат. Конечно, я поздравляю команду, сегодня все получили положительные эмоции от качества игры и результата», — отметил он.

Также наставник петербургской команды пожелал Тедеско удачи вне зависимости от того, где он будет работать, и не стал исключать варианта, при котором главный тренер «Спартака» изменит принятое решение. «Прекрасно его понимаю — достаточно сложно работать в другой стране вдалеке от родных и близких. В любом случае, он принимает решение и имеет на это полное право», — добавил Семак.

Матч первой и второй команд чемпионата России обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Этот арбитр может считаться приносящим удачу «Зениту» — при его судействе петербуржцы одержали 22-ю победу в 34 играх (три поражения и шесть ничьих). «Спартак» при Карасеве потерпел шестое поражение в 20 матчах (девять побед и пять ничьих).

Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в разговоре с ТАСС отметил работу Карасева. «Ему надо дать хорошую оценку, он провел неплохую игру за исключением одного момента, в котором остановили игру и смотрели на предмет пенальти, — отметил собеседник агентства. — Момент не был в штрафной площади, но это был очевидный штрафной удар, и нужно было показывать желтую карточку, но Карасев не разобрался. За этот эпизод ему надо поставить минус, особенно учитывая подбор игроков с ударом, как у “Зенита”».

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«Без шансов для “Спартака”»

Автор третьего гола в ворота «Спартака» Артем Дзюба назвал победу над родной командой уверенной, отметив, что счет мог быть крупнее. «По игре — будем откровенны — без шансов для “Спартака”, — приводит слова форварда пресс-служба “Зенита”. — Можно сказать, в одну калитку. Деян [Ловрен] сегодня даже чуть-чуть шоумена дал, но мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов».

С Дзюбой согласился Ярослав Ракицкий, для которого мяч в ворота «Спартака» стал первым с октября 2019 года. «Обыграть “Спартак”, еще и забить! Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. “Спартака” сегодня не было», — сказал украинский защитник петербуржцев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Он также отметил, что автогол Ловрена не сказался на настрое команды. «Посмотрите, как “Спартак” играл: мы забили все четыре гола! Контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, чтобы забить гол. И все», — добавил Ракицкий.

«Спартак» в четверг станет третьим

В среду состоялись еще два матча 19-го тура РПЛ. «Сочи» благодаря домашней победе над московским «Динамо» (2:0) поднялся на четвертое место. Бело-голубые после этого поражения опустились на шестую строчку. Волгоградский «Ротор» на своем поле со счетом 1:0 победил тульский «Арсенал» и поднялся с 16-го на 13-е место в турнирной таблице.

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17 декабря состоятся еще четыре встречи — «Краснодар» сыграет с «Уфой», «Химки» с «Локомотив», «Ахмат» — с «Рубином». В центральном матче игрового дня «Ростов», набравший 32 очка, примет ЦСКА (34). По итогам этой встречи одна из команд опередит «Спартак» в турнирной таблице и выйдет на второе место, так и армейцы, и дончане имеют преимущество в личных встречах с красно-белыми.

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