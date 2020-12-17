Последняя капля. «Спартак» проиграл «Зениту», Тедеско анонсировал уход из клуба

«Вчера (15 декабря — прим. ТАСС) я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае, — сказал Тедеско. — Это было самое трудное решение в моей карьере. Работа в “Спартаке” — мое лучшее время, и я горд, что работал здесь, но ситуация с коронавирусом такая, что в Германии завтра вводится локдаун, и мне хочется быть с семьей. Когда я подписывал контракт, они могли летать ко мне».
Тедеско 35 лет, он стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года, подписав контракт до конца сезона-2020/21. За год и два месяца команда провела под его руководством 42 матча во всех турнирах (20 побед, 9 ничьих и 13 поражений). В прошлом сезоне
После поражения от команды из
За время работы в российском футболе Тедеско успел запомниться экспрессивным поведением, которое порой приводило к удалениям с тренерской скамейки. 12 декабря после матча «Сочи» — «Спартак» московский клуб выступил с заявлением, в котором отмечалось, что тренер вратарей
Оценку произошедшему даст
После матча с «Зенитом» глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер команды решил не продлевать контракт после игры в Сочи. «С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с “Сочи” Доменико принял решение. Мы благодарны ему за все и то, что предупредил заранее, у клуба будет время подобрать нового специалиста», — сказал ТАСС представитель московского клуба.
Матч на «Газпром-Арене» прошел с подавляющим преимуществом «Зенита», которые открыли счет уже на восьмой минуте — отличился иранский нападающий
«Поражение абсолютно заслуженное, — сказал после матча Тедеско. — Начали хорошо, пропустили быстро, всегда трудно в таких матчах и на таких стадионах пропускать в первые 10 минут. Первый тайм играли хорошо, второй — нет. Играли длинные мячи, потеряли все зоны, не было сил, чтобы убегать в контратаки».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, на послематчевой
Также наставник петербургской команды пожелал Тедеско удачи вне зависимости от того, где он будет работать, и не стал исключать варианта, при котором главный тренер «Спартака» изменит принятое решение. «Прекрасно его понимаю — достаточно сложно работать в другой стране вдалеке от родных и близких. В любом случае, он принимает решение и имеет на это полное право», — добавил Семак.
Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в разговоре с ТАСС отметил работу Карасева. «Ему надо дать хорошую оценку, он провел неплохую игру за исключением одного момента, в котором остановили игру и смотрели на предмет пенальти, — отметил собеседник агентства. — Момент не был в штрафной площади, но это был очевидный штрафной удар, и нужно было показывать желтую карточку, но Карасев не разобрался. За этот эпизод ему надо поставить минус, особенно учитывая подбор игроков с ударом, как у “Зенита”».
Автор третьего гола в ворота «Спартака» Артем Дзюба назвал победу над родной командой уверенной, отметив, что счет мог быть крупнее. «По игре — будем откровенны — без шансов для “Спартака”, — приводит слова форварда
С Дзюбой согласился Ярослав Ракицкий, для которого мяч в ворота «Спартака» стал первым с октября 2019 года. «Обыграть “Спартак”, еще и забить! Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. “Спартака” сегодня не было», — сказал украинский защитник петербуржцев, слова которого приводит
Он также отметил, что автогол Ловрена не сказался на настрое команды. «Посмотрите, как “Спартак” играл: мы забили все четыре гола! Контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, чтобы забить гол. И все», — добавил Ракицкий.
В среду состоялись еще два матча 19-го тура РПЛ. «Сочи» благодаря домашней победе над московским «Динамо» (2:0) поднялся на четвертое место.
17 декабря состоятся еще четыре встречи — «Краснодар» сыграет с «Уфой», «Химки» с «Локомотив», «Ахмат» — с «Рубином». В центральном матче игрового дня «Ростов», набравший 32 очка, примет ЦСКА (34). По итогам этой встречи одна из команд опередит «Спартак» в турнирной таблице и выйдет на второе место, так и армейцы, и дончане имеют преимущество в личных встречах с
Последний матч чемпионата страны в 2020 году состоится 18 декабря. «Тамбов» сыграет с «Уралом», после чего наступит 72-дневная пауза. Возобновление чемпионата России запланировано на 28 февраля.