Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
Уфа
Футбол. Премьер-лига
18:00
Химки
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16.12
Бордо
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
16.12
Лион
Брест
22
Футбол. Зарубежный
16.12
Монако
Ланс
03
Футбол. Зарубежный
16.12
ПСЖ
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
16.12
Ренн
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
16.12
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Фулхэм
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
16.12
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
16.12
Барселона
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
16.12
Верона
Сампдория
12
Футбол. Зарубежный
16.12
Дженоа
Милан
22
Футбол. Зарубежный
16.12
Интер
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
16.12
Парма
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
16.12
Специя
Болонья
22
Футбол. Зарубежный
16.12
Фиорентина
Сассуоло
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Арминия
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
16.12
Бавария
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
16.12
Кельн
Байер
04
Футбол. Зарубежный
16.12
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
01
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16.12
Анже
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Дижон
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Монпелье
Метц
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Ним
Ницца
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Реймс
Нант
32
Футбол. Зарубежный
16.12
Арсенал
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Лестер
Эвертон
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
52
Футбол. Зарубежный
16.12
Шальке-04
Фрайбург
02
Футбол. Зарубежный
16.12
Ювентус
Аталанта
11
Футбол. Премьер-лига
16.12
Зенит
Спартак
31
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
08:42 (мск), источник: ТАСС

Последняя капля. «Спартак» проиграл «Зениту», Тедеско анонсировал уход из клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» в центральном матче 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1 обыграли московский «Спартак». Результат встречи, которую называли игрой года, отошел на второй план, когда главный тренер красно-белых Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции объявил о том, что не станет продлевать истекающий в конце мая контракт и покинет московский клуб.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Вчера (15 декабря — прим. ТАСС) я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае, — сказал Тедеско. — Это было самое трудное решение в моей карьере. Работа в “Спартаке” — мое лучшее время, и я горд, что работал здесь, но ситуация с коронавирусом такая, что в Германии завтра вводится локдаун, и мне хочется быть с семьей. Когда я подписывал контракт, они могли летать ко мне».

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Тедеско 35 лет, он стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года, подписав контракт до конца сезона-2020/21. За год и два месяца команда провела под его руководством 42 матча во всех турнирах (20 побед, 9 ничьих и 13 поражений). В прошлом сезоне красно-белые заняли седьмое место в РПЛ, а также дошли до полуфинала Олимп — Кубка России. В текущем сезоне москвичи после 19 туров идут на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

После поражения от команды из Санкт-Петербурга Тедеско сказал, что уже сообщил о своем решении команде. «Почему сказал сейчас — потому что владелец клуба сказал, что хочет продлить со мной контракт, и я чувствовал любовь и поддержку в клубе. Мне сказали, что в январе продлят контракт, но я очень честный человек и хочу дать клубу время — я всегда честен с командой», — отметил немецкий специалист.

За время работы в российском футболе Тедеско успел запомниться экспрессивным поведением, которое порой приводило к удалениям с тренерской скамейки. 12 декабря после матча «Сочи» — «Спартак» московский клуб выступил с заявлением, в котором отмечалось, что тренер вратарей команды-соперника Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оценку произошедшему даст Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, его заседание должно было состояться 15 декабря, но было перенесено на 21 декабря в том числе в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний Бородина в адрес Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию «Футбол против расизма в Европе» (FARE) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания.

Rutube.ru

После матча с «Зенитом» глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер команды решил не продлевать контракт после игры в Сочи. «С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с “Сочи” Доменико принял решение. Мы благодарны ему за все и то, что предупредил заранее, у клуба будет время подобрать нового специалиста», — сказал ТАСС представитель московского клуба.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 19, 16.12.2020, 20:00

Зенит3Спартак1

«Абсолютно заслуженное поражение»

Матч на «Газпром-Арене» прошел с подавляющим преимуществом «Зенита», которые открыли счет уже на восьмой минуте — отличился иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. До перерыва «Спартак» не нанес в створ ворот Андрея Лунева ни одного удара, но сумел сравнять счет — капитан хозяев Деян Ловрен, пытаясь сбросить мяч голкиперу грудью, отправил его в сетку. После перерыва гости также не смогли создать серьезных проблем обороне лидера РПЛ, при этом пропустив еще дважды. На 73-й минуте гол ударом с линии штрафной забил защитник Ярослава Ракицкого, а на третьей компенсированной минуте окончательный счет установил воспитанник красно-белых Артем Дзюба.

«Поражение абсолютно заслуженное, — сказал после матча Тедеско. — Начали хорошо, пропустили быстро, всегда трудно в таких матчах и на таких стадионах пропускать в первые 10 минут. Первый тайм играли хорошо, второй — нет. Играли длинные мячи, потеряли все зоны, не было сил, чтобы убегать в контратаки».

Читайте также
«Зенит»: Болельщики «Спартака» попали на матч, купив абонементы на черном рынке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, на послематчевой пресс-конференции сказал, что это была «хорошая игра с первой и до последней минуты». «Несмотря на курьезный гол, продолжали играть достаточно активно, создавать моменты и заслуженно победили. Хороший матч, хороший результат. Конечно, я поздравляю команду, сегодня все получили положительные эмоции от качества игры и результата», — отметил он.

Также наставник петербургской команды пожелал Тедеско удачи вне зависимости от того, где он будет работать, и не стал исключать варианта, при котором главный тренер «Спартака» изменит принятое решение. «Прекрасно его понимаю — достаточно сложно работать в другой стране вдалеке от родных и близких. В любом случае, он принимает решение и имеет на это полное право», — добавил Семак.

Матч первой и второй команд чемпионата России обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Этот арбитр может считаться приносящим удачу «Зениту» — при его судействе петербуржцы одержали 22-ю победу в 34 играх (три поражения и шесть ничьих). «Спартак» при Карасеве потерпел шестое поражение в 20 матчах (девять побед и пять ничьих).

Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в разговоре с ТАСС отметил работу Карасева. «Ему надо дать хорошую оценку, он провел неплохую игру за исключением одного момента, в котором остановили игру и смотрели на предмет пенальти, — отметил собеседник агентства. — Момент не был в штрафной площади, но это был очевидный штрафной удар, и нужно было показывать желтую карточку, но Карасев не разобрался. За этот эпизод ему надо поставить минус, особенно учитывая подбор игроков с ударом, как у “Зенита”».

Читайте также
В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт с клубом

«Без шансов для “Спартака”»

Автор третьего гола в ворота «Спартака» Артем Дзюба назвал победу над родной командой уверенной, отметив, что счет мог быть крупнее. «По игре — будем откровенны — без шансов для “Спартака”, — приводит слова форварда пресс-служба “Зенита”. — Можно сказать, в одну калитку. Деян [Ловрен] сегодня даже чуть-чуть шоумена дал, но мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов».

С Дзюбой согласился Ярослав Ракицкий, для которого мяч в ворота «Спартака» стал первым с октября 2019 года. «Обыграть “Спартак”, еще и забить! Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. “Спартака” сегодня не было», — сказал украинский защитник петербуржцев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Он также отметил, что автогол Ловрена не сказался на настрое команды. «Посмотрите, как “Спартак” играл: мы забили все четыре гола! Контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, чтобы забить гол. И все», — добавил Ракицкий.

«Спартак» в четверг станет третьим

В среду состоялись еще два матча 19-го тура РПЛ. «Сочи» благодаря домашней победе над московским «Динамо» (2:0) поднялся на четвертое место. Бело-голубые после этого поражения опустились на шестую строчку. Волгоградский «Ротор» на своем поле со счетом 1:0 победил тульский «Арсенал» и поднялся с 16-го на 13-е место в турнирной таблице.

Rutube.ru
Rutube.ru

17 декабря состоятся еще четыре встречи — «Краснодар» сыграет с «Уфой», «Химки» с «Локомотив», «Ахмат» — с «Рубином». В центральном матче игрового дня «Ростов», набравший 32 очка, примет ЦСКА (34). По итогам этой встречи одна из команд опередит «Спартак» в турнирной таблице и выйдет на второе место, так и армейцы, и дончане имеют преимущество в личных встречах с красно-белыми.

Rutube.ru

Последний матч чемпионата страны в 2020 году состоится 18 декабря. «Тамбов» сыграет с «Уралом», после чего наступит 72-дневная пауза. Возобновление чемпионата России запланировано на 28 февраля.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «Тоттенхэма»
Кубок Первого канала по хоккею пройдет в условиях пандемии
В РПЛ отреагировали на драку болельщиков «Зенита» и «Спартака»
Защитник ФК «Динамо» покидает клуб
«Барселона» победила и поднялась на пятое место в Примере
«Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Байер» разгромил «Кельн»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь