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8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
11:15 (мск), источник: ТАСС

Общее собрание Российской премьер-лиги состоится 22 декабря

ТАСС, 17 декабря. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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На мероприятии подведут итоги 2020 года, обсудят вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Российского футбольного союза, а также кандидатов в исполком организации. На собрании будет рассмотрен вопрос бюджета РПЛ и стратегия развития лиги.

После 19 туров на первом месте в Тинькофф-РПЛ идет петербургский «Зенит», в активе которого 41 очко. Второе место занимает «Спартак» (35), третье — ЦСКА (18 матчей, 34 очка).

Заключительный матч 2020 года в сезоне РПЛ состоится 18 декабря.

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