Полиция возбудила уголовное дело после стычки фанатов «Спартака» и «Зенита» в Петербурге

В главке также отметили, что решили занять «принципиальную позицию» по данному инциденту. «С одной стороны в стычке было задействовано около 35 человек — это фанаты “Спартака”, с другой — около 50 — болельщики “Зенита”. Незамедлительно с целью недопущения массовых беспорядков на территорию стадиона были введены сотрудники полиции и Росгвардии, которые оказали помощь стюардам в пресечении противоправных действий. Принятыми мерами конфликт был локализован, массовых беспорядков не допущено. Для недопущения дальнейших столкновений футбольных фанатов во время передвижения по стадиону на гостевые сектора организовано сопровождение силами правоохранительных органов. После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии», — отметили в ведомстве.