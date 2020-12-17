После матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» в Петербурге в полицию доставили 19 человек

В среду во время матча 19-го тура Тинькофф — Российской
«За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек. Среди них девять болельщиков “Спартака” и пять поклонников “Зенита”. Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий», — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что с прилегающей к стадиону территории в полицию также доставлено еще пять человек за нахождение у стадиона в нетрезвом виде.
Ранее в главке ТАСС сообщили, что по факту стычки между болельщиками полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.