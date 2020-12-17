После матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» в Петербурге в полицию доставили 19 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. После матча московского футбольного клуба «Спартак» и петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» в отделы полиции доставлено 14 человек за нарушения на стадионе и еще пять за нарушения около него. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.