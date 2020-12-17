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13:13 (мск), источник: ТАСС

После матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» в Петербурге в полицию доставили 19 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. После матча московского футбольного клуба «Спартак» и петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» в отделы полиции доставлено 14 человек за нарушения на стадионе и еще пять за нарушения около него. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В среду во время матча 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» (3:1) на трибунах «Газпром Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд.

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«За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек. Среди них девять болельщиков “Спартака” и пять поклонников “Зенита”. Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что с прилегающей к стадиону территории в полицию также доставлено еще пять человек за нахождение у стадиона в нетрезвом виде.

Ранее в главке ТАСС сообщили, что по факту стычки между болельщиками полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

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