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16:05 (мск), источник: РБК

Газизов назвал домыслами сообщения о возвращении в «Уфу»

О планах уволенного в начале декабря из московского «Спартака» Шамиля Газизова вернуться в «Уфу» в четверг сообщил «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Бывший генеральный директор московского «Спартака» опроверг информацию «Спорт-Экспресса» о планах вернуться в «Уфу». Об этом он сказал «РБК Спорт».

«Я пока никаких решений принимать не буду, я не знаю, откуда СМИ это берут. Это просто домыслы. Пока я хотел бы взять время для принятия определенных решений», — заявил Газизов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в четверг «Спорт-Экспресс» сообщил, что у Газизова есть несколько вариантов продолжения карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ). По информации издания, приоритетным для Газизова является возвращение в «Уфу», из которой он перешел в «Спартак» летом 2020 года. Сообщается, что башкирский клуб, располагающийся в зоне вылета из РПЛ, заинтересован в возвращении Газизова. Сам спортивный функционер, по данным «Спорт-Экспресса», хочет помочь клубу сохранить место в сильнейшем дивизионе чемпионата России.

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РБК обратился за комментарием в ФК «Уфа».

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря, спустя пять месяцев после своего назначения. После его отставки руководство клубом будет осуществлять управляющий директор Евгений Мележиков, который с сентября был в «Спартаке» директором по безопасности.

После отставки председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб заинтересован в возвращении Газизова. «Для нас будет очень интересным вариантом, если Шамиль вернется в “Уфу”», — сказал он.

Газизова назначили генеральным директором «Спартака» в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До этого Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».

Во время летнего трансферного окна «Спартак» усилили три новичка. Клуб приобрел нападающего Александра Кокорина, а также хавбеков Остона Урунова и Виктора Мозеса.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на второй позиции, набрав в 19 встречах 35 очков. Лидирует «Зенит», у которого 41 балл.

В четверг «Спартак» может уступить второе место ЦСКА (34 очка). Армейский клуб проведет выездную встречу с «Ростовом».

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