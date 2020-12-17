Газизов назвал домыслами сообщения о возвращении в «Уфу»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» опроверг информацию «Спорт-Экспресса» о планах вернуться в «Уфу». Об этом он сказал «РБК Спорт».

«Я пока никаких решений принимать не буду, я не знаю, откуда СМИ это берут. Это просто домыслы. Пока я хотел бы взять время для принятия определенных решений», — заявил Газизов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в четверг «Спорт-Экспресс» сообщил, что у Газизова есть несколько вариантов продолжения карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ). По информации издания, приоритетным для Газизова является возвращение в «Уфу», из которой он перешел в «Спартак» летом 2020 года. Сообщается, что башкирский клуб, располагающийся в зоне вылета из РПЛ, заинтересован в возвращении Газизова. Сам спортивный функционер, по данным «Спорт-Экспресса», хочет помочь клубу сохранить место в сильнейшем дивизионе чемпионата России.

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РБК обратился за комментарием в ФК «Уфа».

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря, спустя пять месяцев после своего назначения. После его отставки руководство клубом будет осуществлять управляющий директор Евгений Мележиков, который с сентября был в «Спартаке» директором по безопасности.

После отставки председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб заинтересован в возвращении Газизова. «Для нас будет очень интересным вариантом, если Шамиль вернется в “Уфу”», — сказал он.

Газизова назначили генеральным директором «Спартака» в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До этого Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».

Во время летнего трансферного окна «Спартак» усилили три новичка. Клуб приобрел нападающего Александра Кокорина, а также хавбеков Остона Урунова и Виктора Мозеса.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на второй позиции, набрав в 19 встречах 35 очков. Лидирует «Зенит», у которого 41 балл.