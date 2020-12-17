Газизов назвал домыслами сообщения о возвращении в «Уфу»
О планах уволенного в начале декабря из московского «Спартака» Шамиля Газизова вернуться в «Уфу» в четверг сообщил «Спорт-Экспресс».
О планах уволенного в начале декабря из московского «Спартака» Шамиля Газизова вернуться в «Уфу» в четверг сообщил «Спорт-Экспресс».
Бывший генеральный директор московского «Спартака» опроверг информацию «Спорт-Экспресса» о планах вернуться в «Уфу». Об этом он сказал «РБК Спорт».
«Я пока никаких решений принимать не буду, я не знаю, откуда СМИ это берут. Это просто домыслы. Пока я хотел бы взять время для принятия определенных решений», — заявил Газизов.
Ранее в четверг «Спорт-Экспресс» сообщил, что у Газизова есть несколько вариантов продолжения карьеры в Российской
РБК обратился за комментарием в ФК «Уфа».
Газизов покинул «Спартак» 8 декабря, спустя пять месяцев после своего назначения. После его отставки руководство клубом будет осуществлять управляющий директор Евгений Мележиков, который с сентября был в «Спартаке» директором по безопасности.
После отставки председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб заинтересован в возвращении Газизова. «Для нас будет очень интересным вариантом, если Шамиль вернется в “Уфу”», — сказал он.
Газизова назначили генеральным директором «Спартака» в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До этого Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».
Во время летнего трансферного окна «Спартак» усилили три новичка. Клуб приобрел нападающего Александра Кокорина, а также хавбеков Остона Урунова и Виктора Мозеса.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на второй позиции, набрав в 19 встречах 35 очков. Лидирует «Зенит», у которого 41 балл.
В четверг «Спартак» может уступить второе место ЦСКА (34 очка). Армейский клуб проведет выездную встречу с «Ростовом».