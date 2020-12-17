Путин ответил на вопрос про скандальное видео Дзюбы
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов про ситуацию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов про ситуацию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос комментатора телеканала «Матч» Ольги Богословской про ситуацию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Напомним, в прошлом месяце в Сети появилось видео интимного характера с участием футболиста. Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.
«Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок — имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Я не смотрел это видео, а вы смотрели?» — сказал Путин на