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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин ответил на вопрос про скандальное видео Дзюбы

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов про ситуацию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

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13
фотографий
13
фотографий

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос комментатора телеканала «Матч» Ольги Богословской про ситуацию нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Напомним, в прошлом месяце в Сети появилось видео интимного характера с участием футболиста. Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.

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«Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок — имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет. Я не смотрел это видео, а вы смотрели?» — сказал Путин на пресс-конференции.

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