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16:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» рассматривает возможность возвращения Промеса

Как стало известно «СЭ», руководство московского «Спартака» рассматривает возможность возвращения голландского полузащитника Квинси Промеса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Футболист недоволен своим статусом в «Аяксе» и не против сменить обстановку. Владельцу же красно-белых идея возвращения 28-летнего игрока кажется удачным вложением средств.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавний инцидент с Промесом, в результате которого игрок оказался арестован за нападение с применением оружия, может сыграть в пользу трансфера в «Спартак». Цена на футболиста может упасть, а сам он с большей вероятностью захочет покинуть Амстердам.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за красно-белых он провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17,5 миллиона евро.

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