«Спартак» рассматривает возможность возвращения Промеса

Футболист недоволен своим статусом в «Аяксе» и не против сменить обстановку. Владельцу же красно-белых идея возвращения 28-летнего игрока кажется удачным вложением средств.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавний инцидент с Промесом, в результате которого игрок оказался арестован за нападение с применением оружия, может сыграть в пользу трансфера в «Спартак». Цена на футболиста может упасть, а сам он с большей вероятностью захочет покинуть Амстердам.