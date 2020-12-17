«Спартак» рассматривает возможность возвращения Промеса
Как стало известно «СЭ», руководство московского «Спартака» рассматривает возможность возвращения голландского полузащитника Квинси Промеса.
Как стало известно «СЭ», руководство московского «Спартака» рассматривает возможность возвращения голландского полузащитника Квинси Промеса.
Футболист недоволен своим статусом в «Аяксе» и не против сменить обстановку. Владельцу же
Недавний инцидент с Промесом, в результате которого игрок оказался арестован за нападение с применением оружия, может сыграть в пользу трансфера в «Спартак». Цена на футболиста может упасть, а сам он с большей вероятностью захочет покинуть Амстердам.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за