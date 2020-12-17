Якубович раскритиковал российских футболистов и уровень их зарплаты

На групповой стадии еврокубков в сезоне-2020/21 участвовали четыре российские команды, которые суммарно одержали одну победу. Лишь «Краснодар» занял третье место в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы. Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, а московский ЦСКА замкнул таблицу квартета в Лиге Европы. Не смогли пройти квалификацию Лиги Европы московское «Динамо» и «Ростов».

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«Я хочу, чтобы отечественный футбол был отечественным футболом. Понимаю, что это мировая тенденция, но когда в ЦСКА играют шесть легионеров, вот этого я не принимаю. И нет борьбы команды с командой, ведь между собой сражаются госкорпорации. Это не спорт. Люди, которые работают ногами, получают в 100 тысяч раз больше, чем те, кто работает головой. Я этого тоже не понимаю», — сказал Якубович.