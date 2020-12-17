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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Якубович раскритиковал российских футболистов и уровень их зарплаты

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Народный артист и ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью РИА Новости заявил, что российские футболисты получают чересчур высокую зарплату, но показывают игру низкого качества.

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Источник: РИА "Новости"

На групповой стадии еврокубков в сезоне-2020/21 участвовали четыре российские команды, которые суммарно одержали одну победу. Лишь «Краснодар» занял третье место в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы. Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, а московский ЦСКА замкнул таблицу квартета в Лиге Европы. Не смогли пройти квалификацию Лиги Европы московское «Динамо» и «Ростов».

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«Я хочу, чтобы отечественный футбол был отечественным футболом. Понимаю, что это мировая тенденция, но когда в ЦСКА играют шесть легионеров, вот этого я не принимаю. И нет борьбы команды с командой, ведь между собой сражаются госкорпорации. Это не спорт. Люди, которые работают ногами, получают в 100 тысяч раз больше, чем те, кто работает головой. Я этого тоже не понимаю», — сказал Якубович.

«Ребята, которым нужно “лечить” ноги, должны доставлять болельщикам удовольствие, ведь футбол — это зрелище. В конце концов, они делают то же самое что и я, но это ощущение, что они обязаны доставлять мне удовольствие. Они не работать сюда пришли, они пришли доставлять мне удовольствие. Даже если проигрывают. Счет, конечно, важен, но это вторичное. Красота спорта мне намного важнее», — продолжил собеседник агентства.

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