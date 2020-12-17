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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший нападающий «Баварии» оценил игру Зайнутдинова за ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА, а также «Баварии» и «Вольфсбургу» Ивица Олич прокомментировал «Спорт-Экспрессу» возможную отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера красно-синих. Также он оценил игру футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова за московский клуб.

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«Когда команда не выигрывает семь матчей подряд, вылетает из Лиги Европы, становится понятно, что проблема есть. В любой команде первый, кто пострадает из-за отсутствия результата — это тренер. Понятно, что это не самый приятные момент для любого человека из этой сферы, но это наша работа, это наша жизнь.

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Было видно, что команда в кризисе. Одна из главный проблем то, что это молодой коллектив. Из опытных игроков только Акинфеев и Фернандес — этого мало. Еще важный момент, что новые футболисты, на которых потратили не меньше 30 миллионов евро, не смогли быстро освоиться. Да, стабильно играли Зайнутдинов и Эджуке. Фукс — травмировался, Гайч играл мало. А они должны были стать лидерами команды. Конечно, нужно учитывать то, что они приехали из других стран. До этого практически не играли из-за пандемии. Им нужно время, чтобы адаптироваться к стране и футболу, — сказал Олич.

Напомним, 22-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа. До этого защищал цвета «Ростова», другого представителя российской премьер-лиги, с которым «армейцы» сыграют в рамках 19-го тура 17 декабря. Эту встречу Бахтиер пропустит из-за перебора карточек.

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