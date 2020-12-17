Бывший нападающий «Баварии» оценил игру Зайнутдинова за ЦСКА

«Когда команда не выигрывает семь матчей подряд, вылетает из Лиги Европы, становится понятно, что проблема есть. В любой команде первый, кто пострадает из-за отсутствия результата — это тренер. Понятно, что это не самый приятные момент для любого человека из этой сферы, но это наша работа, это наша жизнь.

Было видно, что команда в кризисе. Одна из главный проблем то, что это молодой коллектив. Из опытных игроков только Акинфеев и Фернандес — этого мало. Еще важный момент, что новые футболисты, на которых потратили не меньше 30 миллионов евро, не смогли быстро освоиться. Да, стабильно играли Зайнутдинов и Эджуке. Фукс — травмировался, Гайч играл мало. А они должны были стать лидерами команды. Конечно, нужно учитывать то, что они приехали из других стран. До этого практически не играли из-за пандемии. Им нужно время, чтобы адаптироваться к стране и футболу, — сказал Олич.