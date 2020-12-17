Бывший нападающий «Баварии» оценил игру Зайнутдинова за ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА, а также «Баварии» и «Вольфсбургу» Ивица Олич прокомментировал «Спорт-Экспрессу» возможную отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера
Бывший нападающий ЦСКА, а также «Баварии» и «Вольфсбургу» Ивица Олич прокомментировал «Спорт-Экспрессу» возможную отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера
«Когда команда не выигрывает семь матчей подряд, вылетает из Лиги Европы, становится понятно, что проблема есть. В любой команде первый, кто пострадает
Было видно, что команда в кризисе. Одна из главный проблем то, что это молодой коллектив. Из опытных игроков только Акинфеев и Фернандес — этого мало. Еще важный момент, что новые футболисты, на которых потратили не меньше 30 миллионов евро, не смогли быстро освоиться. Да, стабильно играли Зайнутдинов и Эджуке. Фукс — травмировался, Гайч играл мало. А они должны были стать лидерами команды. Конечно, нужно учитывать то, что они приехали из других стран. До этого практически не играли
Напомним, 22-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа. До этого защищал цвета «Ростова», другого представителя российской