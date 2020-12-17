Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Уфа
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Химки
Локомотив
12
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:00
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
18:16 (мск), источник: Sport24

Роберто Карлос: Приятно знать, что русские уважают меня, как я уважаю Россию

Бывший бразильский футболист Роберто Карлос, известный в России по выступлению за «Анжи», не исключил, что однажды может вернуться в российский футбол.

Наверх
Источник: AFP 2020

«У меня были разные предложения от российского футбола, и многие клубы мной интересовались. Кто знает, может в один прекрасный день я снова начну работать в русском футболе? Меня он привлекает своими идеями, организованностью и сплоченностью.

В настоящий момент, конечно, у меня контракт с «Реалом», я надеюсь поработать ещё здесь, но всегда, когда обо мне выходят новости в России, я смотрю с интересом и гордостью, потому что я здесь хорошо поработал. Было здорово, и русские всегда меня любили, даже качали на руках. И поэтому приятно знать, что русские уважают Роберто Карлоса, как и Роберто Карлос уважает Россию", — рассказал Карлос в беседе с корреспондентом Sport24 Марком Бессоновым.

Читайте также
 «Клянусь, я даже не подумала!» Девушка русского хоккеиста набила под грудью тату с цитатой чернокожего рэпера
«Кошмарная ночь. Казалось, я умираю». Бывшую жену Кержакова положили в реанимацию
CAS утвердил список санкций WADA в отношении российского спорта
Финны обыграли чехов в стартовом матче Кубка Первого канала
Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на КМ
Юрист рассказал, какие санкции ждут сборную России по футболу
Якубович раскритиковал уровень зарплат российских футболистов
Геннадий Орлов объяснил решение Тедеско уйти из «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь