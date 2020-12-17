Роберто Карлос: Приятно знать, что русские уважают меня, как я уважаю Россию

«У меня были разные предложения от российского футбола, и многие клубы мной интересовались. Кто знает, может в один прекрасный день я снова начну работать в русском футболе? Меня он привлекает своими идеями, организованностью и сплоченностью.

В настоящий момент, конечно, у меня контракт с «Реалом», я надеюсь поработать ещё здесь, но всегда, когда обо мне выходят новости в России, я смотрю с интересом и гордостью, потому что я здесь хорошо поработал. Было здорово, и русские всегда меня любили, даже качали на руках. И поэтому приятно знать, что русские уважают Роберто Карлоса, как и Роберто Карлос уважает Россию", — рассказал Карлос в беседе с корреспондентом Sport24 Марком Бессоновым.