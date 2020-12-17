«Химки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, обыграв «Локомотив»

В составе хозяев мячи забили воспитанник «Локомотива» Аршак Корян (26-я минута, с пенальти), Илья Кухарчук (85) и Александр Долгов (90+3). У гостей отличились Гжегож Крыховяк (15) и Мурило (37).

В турнирной таблице «Локомотив» занимает восьмое место, набрав в 19 матчах 28 очков. «Химки» идут на 11-й позиции с 25 очками в активе. Беспроигрышная серия подмосковной команды в чемпионате России насчитывает шесть матчей (пять побед, одна ничья).