«Химки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, обыграв «Локомотив»
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» обыграл столичный «Локомотив» со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» обыграл столичный «Локомотив» со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура Тинькофф — Российской
В составе хозяев мячи забили воспитанник «Локомотива» Аршак Корян (26-я минута, с пенальти), Илья Кухарчук (85) и Александр Долгов (90+3). У гостей отличились Гжегож Крыховяк (15) и Мурило (37).
В турнирной таблице «Локомотив» занимает восьмое место, набрав в 19 матчах 28 очков. «Химки» идут на 11-й позиции с 25 очками в активе. Беспроигрышная серия подмосковной команды в чемпионате России насчитывает шесть матчей (пять побед, одна ничья).
В следующем туре «Локомотив» дома сыграет с ЦСКА, «Химки» на своем поле примут «Уфу». Обе встречи пройдут после зимней паузы в чемпионате России.