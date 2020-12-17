Гол Берга принес «Краснодару» победу над «Уфой» в матче РПЛ
КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. «Краснодар» на своем поле победил «Уфу» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской
КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. «Краснодар» на своем поле победил «Уфу» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол на 22-й минуте забил Маркус Берг.
«Краснодар» одержал победы в четырех из пяти последних матчах чемпионата, уступив лишь в гостевой игре 16-го тура подмосковным «Химкам» (0:1). «Краснодар» не проигрывает уфимцам на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья).
Команда Мурада Мусаева поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав в 19 турах 30 очков. «Уфа» с 13 очками на счету идет на предпоследнем, 15-м месте.
Этот тур был последним перед зимним перерывом. «Краснодар» в 20-м туре встретится дома с екатеринбургским «Уралом», подопечные Рашида Рахимова сыграют на выезде с «Химками».