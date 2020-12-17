Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» и выйти на второе место в РПЛ

Хет-триком отметился нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов (2, 57, 82-я минуты). В составе хозяев отличился Алексей Козлов (90), для которого этот гол стал первым за «Ростов». В предыдущий раз Чалов забивал за ЦСКА 8 ноября — в матче первого круга РПЛ с «Ростовом», его безголевая серия достигла семи матчей в РПЛ и Лиге Европы. Три мяча в одном матче за ЦСКА он в предыдущий раз забивал 1 сентября 2018 года в матче с екатеринбургским «Уралом» (4:0).