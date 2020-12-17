Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» и выйти на второе место в РПЛ

Хет-триком отметился нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов (2, 57, 82-я минуты). В составе хозяев отличился Алексей Козлов (90), для которого этот гол стал первым за «Ростов». В предыдущий раз Чалов забивал за ЦСКА 8 ноября — в матче первого круга РПЛ с «Ростовом», его безголевая серия достигла семи матчей в РПЛ и Лиге Европы. Три мяча в одном матче за ЦСКА он в предыдущий раз забивал 1 сентября 2018 года в матче с екатеринбургским «Уралом» (4:0).
ЦСКА прервал свою безвыигрышную серию в РПЛ, которая составляла четыре матча (три ничьи, одно поражение). С учетом матчей Лиги Европы армейцы не выигрывали семь встреч. Свою предыдущую победу ЦСКА одержал над «Ростовом» (2:0).
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на второе место, набрав 37 очков. Команда на четыре очка отстает от лидирующего санкт-петербургского «Зенита». «Ростов» с 32 очками идет пятым.
В следующем туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, ЦСКА в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Ростов» на выезде встретится с «Зенитом».