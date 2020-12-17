«Ахмат» и «Рубин» третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ
ТАСС, 17 декабря. Грозненский «Ахмат» сыграл дома вничью со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 17 декабря. Грозненский «Ахмат» сыграл дома вничью со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской
Команды не могут выявить победителя на протяжении трех встреч, два предыдущих матча завершились со счетом 1:1.
«Рубин» к зимнему перерыву подошел на девятом месте, набрав в 19 турах 28 очков. «Ахмат» идет следом с 26 очками в активе.
В первом матче после паузы «Рубин» сыграет в гостях с московским «Спартаком». Грозненцы примут московское «Динамо».