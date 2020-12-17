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22:14 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» и «Рубин» третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ

ТАСС, 17 декабря. Грозненский «Ахмат» сыграл дома вничью со счетом 0:0 с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Команды не могут выявить победителя на протяжении трех встреч, два предыдущих матча завершились со счетом 1:1.

«Рубин» к зимнему перерыву подошел на девятом месте, набрав в 19 турах 28 очков. «Ахмат» идет следом с 26 очками в активе.

В первом матче после паузы «Рубин» сыграет в гостях с московским «Спартаком». Грозненцы примут московское «Динамо».

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Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
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