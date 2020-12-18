Семак после победы над «Спартаком» побывал на вечеринке в образе индуса с накрашенными глазами: видео

Футбол, Премьер-лига, Тур 1916.12.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 1993 зрителя
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Сердар Азмун(Маркус Валле да Силва Вендел, Филипе Силва Малком)
|8′
|Деян Ловрен
|22′
|Ярослав Ракицкий
|73′
|Артем Дзюба
|90+3′
|99
|Андрей Лунев
|98
|Александр Максименко
|19
|Алексей Сутормин
78′
|2
|Самюэль Жиго
|6
|Деян Ловрен
|39
|Павел Маслов
|44
|Ярослав Ракицкий
|8
|Виктор Мозес
|27
|Магомед Оздоев
|6
|Айртон
|22
|Артем Дзюба
|33
|Алекс Крал
|5
|Вильмар Барриос
83′
|47
|Роман Зобнин
25′
|3
|Дуглас Сантос
67′
|11
|Джордан Ларссон
36′
|18
|Юрий Жирков
|19
|Эсекиэль Понсе
|8
|Филипе Силва Малком
39′81′
|14
|Георгий Джикия
54′87′
|11
|Себастьян Дриусси
|56
|Илья Гапонов
|20
|Маркус Валле да Силва Вендел
81′
|10
|Зелимхан Бакаев
68′
|14
|Далер Кузяев
|29
|Илья Кутепов
|7
|Сердар Азмун
88′
|21
|Александр Ерохин
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Александр Богданов(Россия, Верея)