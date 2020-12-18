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10:20 (мск), источник: Sport24

Семак после победы над «Спартаком» побывал на вечеринке в образе индуса с накрашенными глазами: видео

Главный тренер петербургского Зенита Сергей Семак на следующий день после победы над московским Спартаком в домашнем матче 19-го тура чемпионата России побывал на костюмированной вечеринке в образе индуса с накрашенными глазами.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Необычный образ Семака запечатлел на видео известный визажист и телеведущий Сердар Камбаров, побывавший на вечеринке вместе с 44-летним тренером и его женой Анной. Супруга Семака примерила образ гейши.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 16 декабря и завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Команда Семака после 19 туров лидирует в чемпионате России, опережая занимающий второе место ЦСКА на 4 очка.

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Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
3:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
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