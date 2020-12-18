В ЦСКА рассказали, как нашли Головина

«Я бы не назвал это «нашел». Предпочитаю говорить «привел». Когда на какой-то турнир приезжаешь, как правило, мальчик, который выделяется, его все видят. Увидеть самых лучших — это не сложно. Основная задача — выиграть конкуренцию у таких же коллег из других клубов. То, что они оказались в ЦСКА, согласен, была проделана хорошая работа.

Что касается Головина, сразу после турнира попросил зайти ко мне в номер, где я записал телефон родителей, тренера, тут же позвонил. Родители ни в какую. Удалось организовать ознакомительный визит на три дня, который ни к чему не обязывал. Я показал им Москву, манеж, поля, познакомил с тренером и ребятами, с которыми будет играть.

Он приехал в 16 лет, была тренировка, в которой он не участвовал, смотрел со стороны. А на следующий день товарищеский матч против «Спартака». Спросили: «Будешь играть?» Он сыграл, и где-то на 10-й минуте ушел от подката финтом Зидана, и координатор академии Андрес Лиллини сказал: «Все понятно».

Без тренировок, первая игра, ему никто пас не давал, понятно, что конкурент. Но потом начали и пасы давать и передачи. И дальше все поехало, — сказал Мовсесьян.