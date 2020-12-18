В ЦСКА рассказали, как нашли Головина
Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как армейцы в свое время нашли Александра Головина, которого впоследствии продали в «Монако».
Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как армейцы в свое время нашли Александра Головина, которого впоследствии продали в «Монако».
«Я бы не назвал это «нашел». Предпочитаю говорить «привел». Когда на
Что касается Головина, сразу после турнира попросил зайти ко мне в номер, где я записал телефон родителей, тренера, тут же позвонил. Родители ни в какую. Удалось организовать ознакомительный визит на три дня, который ни к чему не обязывал. Я показал им Москву, манеж, поля, познакомил с тренером и ребятами, с которыми будет играть.
Он приехал в 16 лет, была тренировка, в которой он не участвовал, смотрел со стороны. А на следующий день товарищеский матч против «Спартака». Спросили: «Будешь играть?» Он сыграл, и
Без тренировок, первая игра, ему никто пас не давал, понятно, что конкурент. Но потом начали и пасы давать и передачи. И дальше все поехало, — сказал Мовсесьян.
Александр Головин играл в ЦСКА с 2012 по 2018 год, откуда был продан в «Монако» за 30 млн евро.