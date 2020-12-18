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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» проведет зимние сборы в ОАЭ и Испании

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» будет готовиться ко второй части сезона в ОАЭ и Испании, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу игроки «Краснодара» ушли в отпуск, команда вновь соберется в Краснодаре 13 января. Сбор в ОАЭ пройдет с 14 по 27 января, сбор в испанской Марбелье — с 31 января по 11 февраля.

Следующий официальный матч команды Мурада Мусаева запланирован на 18 февраля: в рамках 1/16 финала Лиги Европы «быки» на своем поле примут загребское «Динамо».

После 19 проведенных матчей «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков.

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