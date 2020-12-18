«Локомотив» объявил о переходе Берковского из «Торпедо»

20-летний Берковский начал карьеру в омском «Иртыше», а этим летом перешел в московское «Торпедо». В текущем сезоне он провел в первенстве ФНЛ 21 матч, в котором забил 6 мячей и сделал 1 голевую передачу. В составе «Иртыша» хавбек отыграл 38 матчей и забил 8 голов.