«Локомотив» объявил о переходе Берковского из «Торпедо»
Полузащитник Илья Берковский подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано на 3,5 года. Новичок будет играть под 23-м номером, сообщает
Полузащитник Илья Берковский подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано на 3,5 года. Новичок будет играть под 23-м номером, сообщает
20-летний Берковский начал карьеру в омском «Иртыше», а этим летом перешел в московское «Торпедо». В текущем сезоне он провел в первенстве ФНЛ 21 матч, в котором забил 6 мячей и сделал 1 голевую передачу. В составе «Иртыша» хавбек отыграл 38 матчей и забил 8 голов.