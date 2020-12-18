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13:43 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» объявил о переходе Берковского из «Торпедо»

Полузащитник Илья Берковский подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано на 3,5 года. Новичок будет играть под 23-м номером, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Источник: Sport24

20-летний Берковский начал карьеру в омском «Иртыше», а этим летом перешел в московское «Торпедо». В текущем сезоне он провел в первенстве ФНЛ 21 матч, в котором забил 6 мячей и сделал 1 голевую передачу. В составе «Иртыша» хавбек отыграл 38 матчей и забил 8 голов.

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