Дивеев получил премию «Первая пятерка»

В сезоне-2020/21 Дивеев провел 20 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. В ноябре 21-летний футболист дебютировал в составе основной сборной России, полностью проведя товарищеский матч с Молдавией (0:0) и сыграв в первом тайме встречи с Сербией (0:5) в рамках Лиги наций.