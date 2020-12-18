Источник: ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством Гончаренко

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

По информации источника, армейцы будут работать в испанском Кампоаморе, где проводят зимние сборы уже несколько лет подряд. Дата начала первого сбора — 17 января.

Ранее появлялась информация о том, что Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА перед зимней паузой. Армейцы одержали победу над «Ростовом» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ и завершили осеннюю часть сезона на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.