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15:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством Гончаренко

ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством нынешнего главного тренера команды, Виктора Гончаренко, сообщает Bobsoccer.

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По информации источника, армейцы будут работать в испанском Кампоаморе, где проводят зимние сборы уже несколько лет подряд. Дата начала первого сбора — 17 января.

Ранее появлялась информация о том, что Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА перед зимней паузой. Армейцы одержали победу над «Ростовом» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ и завершили осеннюю часть сезона на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

Первый матч после зимней паузы ЦСКА проведет против «СКА-Хабаровск» в рамках 1/8 финала Кубка России 20 февраля. Первую встречу после паузы в чемпионате армейцы проведут с «Локомотивом» в конце февраля.

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