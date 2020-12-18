Источник: ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством Гончаренко
ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством нынешнего главного тренера команды, Виктора Гончаренко, сообщает Bobsoccer.
ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством нынешнего главного тренера команды, Виктора Гончаренко, сообщает Bobsoccer.
По информации источника, армейцы будут работать в испанском Кампоаморе, где проводят зимние сборы уже несколько лет подряд. Дата начала первого сбора — 17 января.
Ранее появлялась информация о том, что Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА перед зимней паузой. Армейцы одержали победу над «Ростовом» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ и завершили осеннюю часть сезона на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.
Первый матч после зимней паузы ЦСКА проведет против «СКА-Хабаровск» в рамках 1/8 финала Кубка России 20 февраля. Первую встречу после паузы в чемпионате армейцы проведут с «Локомотивом» в конце февраля.