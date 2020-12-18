Арбитр Еськов завершил карьеру по состоянию здоровья
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Арбитр Алексей Еськов завершил карьеру по состоянию здоровья, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Арбитр Алексей Еськов завершил карьеру по состоянию здоровья, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Еськов не получал назначений с 9 августа, когда прошел матч первого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Сочи» (2:2). На этой игре Еськов был видеоассистентом рефери. В матче было назначено два пенальти в ворота «Спартака». Позднее
«Мы знаем, что Еськов принял решение завершить карьеру по состоянию здоровья. Об этом он сказал на встрече с (председателем судейского комитета Ашотом) Хачатурянцем. У меня нет другой информации. Мы исходим из того, что он завершил карьеру по состоянию здоровья», — сказал Дюков журналистам.