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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Арбитр Еськов завершил карьеру по состоянию здоровья

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Арбитр Алексей Еськов завершил карьеру по состоянию здоровья, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Еськов не получал назначений с 9 августа, когда прошел матч первого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Сочи» (2:2). На этой игре Еськов был видеоассистентом рефери. В матче было назначено два пенальти в ворота «Спартака». Позднее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным решение главного арбитра встречи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота «Спартака». Действия Еськова в эпизоде со вторым пенальти в матче «Спартак» — «Сочи» также были признаны ошибочными.

«Мы знаем, что Еськов принял решение завершить карьеру по состоянию здоровья. Об этом он сказал на встрече с (председателем судейского комитета Ашотом) Хачатурянцем. У меня нет другой информации. Мы исходим из того, что он завершил карьеру по состоянию здоровья», — сказал Дюков журналистам.

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