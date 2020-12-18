Избитый Широковым арбитр намерен взыскать компенсацию в 500 тыс руб

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«Сегодня будет заявлен гражданский к Широкову о взыскании 500 тысяч рублей из-за причиненного Никите вреда», — рассказал собеседник агентства.

Рассмотрение дела проходит с изучением доказательств и привлечением свидетелей — вопреки желанию Широкова, признавшего вину и просившего об особом порядке, что гарантировало бы более мягкое наказание.

По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и ударил в лицо кулаком. Арбитр упал, Широков начал добивать ногами, но его оттащили. Позже он в Instagram принес извинения Данченкову.

После инцидента у судьи были диагностированы травмы глазничной области: ушибленная рана в проекции надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века, кровоподтек верхнего и нижнего века, легкий ушиб глазного яблока и ссадина кисти. Все это квалифицировано как легкий вред здоровью.

В окончательной редакции обвинения Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Защита Данченкова же считает, что имело место покушение на убийство.

Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского «Зенита», один раз — московского ЦСКА. С клубом из северной столицы он также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.