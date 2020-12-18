Глава РФС высказался по теме плачевного состояния «Тамбова»

После 18 туров «Тамбов» с 12 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря стало известно, что в отношении клуба возбуждено новое административное дело за невыплату заработной платы, задолженность по которой составляет почти 118 миллионов рублей. Ранее ряд футболистов команды бойкотировали матч 17-го тура премьер-лиги против московского «Спартака» (поражение «Тамбова» — 1:5). «Тамбов» из-за реконструкции своего стадиона вынужден проводить домашние матчи в Саранске. Ранее неоднократно возникали разговоры о переезде клуба в Саранск в связи с затянувшейся реконструкцией.

«Относительно переезда в Саранск мне ничего неизвестно. Первая проблема — стадион. Мы пошли навстречу, были обращения болельщиков, губернатора. Губернатор в разговоре со мной сказал, что очень важно вернуть команду в Тамбов. Мы дали еще один сезон. Но была ситуация с COVID-19, и городу, и области было сложно заниматься реконструкцией (стадиона). Как мы понимаем, задача не будет решена, к сожалению. К стадиону добавилась проблема задолженности», — сказал Дюков журналистам.

Он отметил, что «при лицензировании было предоставлено гарантийное письмо управления по физкультуре и спорту». «Футбольный клуб лицензирование прошел. Несмотря на наличие гарантийного письма, по ряду причин область свои обязательства по финансированию не выполняет, — подчеркнул глава РФС. — Оценку по тому, кто виноват, я давать не хочу. РФС находится в контакте с клубом и областью и пытается сделать все возможное, чтобы клуб продолжил участие».