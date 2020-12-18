«Соль с пивом»: Тарпищев посочувствовал российскому футболу

Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» не одержали ни одной победы в шести матчах на групповом этапе Лиги чемпионов, московский ЦСКА — в группе Лиги Европы. Они заняли последние места в своих квартетах и завершили выступление в еврокубках. «Краснодар», выигравший один матч в группе Лиги чемпионов, сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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«Обидно, что российские клубы так выступили в Европе. Раньше, во времена СССР, мы лучше всех были готовы физически. Техники не хватало, но за счет “физики” вылезали. Раз так сейчас происходит, значит, надо искать причины в общей системе подготовки. Условно говоря, мы можем на уровне играть, если у наших клубов будет тройной состав полноценных игроков. Иначе — пока не умеем играть два матча в неделю, будем страдать», — сказал Тарпищев РИА Новости по телефону.

«Сейчас технологии такие, что все просчитывается, надо просто включать голову. Вот теннисист Даниил Медведев почему-то смог оттарабанить три месяца без пауз на североамериканском харде в прошлом сезоне и дошел до финала US Open. В этом году на новом уровне заиграл Андрей Рублев. И мы видим, что Медведев и Рублев не хуже западников, они ни в чем не уступают другим теннисистам. Но это индивидуальный вид спорта, где каждый из ребят понимает, за что отвечает и во что играет», — заметил Тарпищев.