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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Соль с пивом»: Тарпищев посочувствовал российскому футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев сказал, что ему обидно за то, какие результаты показали российские футбольные клубы в еврокубках, пора менять систему подготовки команд.

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Источник: Спорт РИА Новости

Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» не одержали ни одной победы в шести матчах на групповом этапе Лиги чемпионов, московский ЦСКА — в группе Лиги Европы. Они заняли последние места в своих квартетах и завершили выступление в еврокубках. «Краснодар», выигравший один матч в группе Лиги чемпионов, сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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«Обидно, что российские клубы так выступили в Европе. Раньше, во времена СССР, мы лучше всех были готовы физически. Техники не хватало, но за счет “физики” вылезали. Раз так сейчас происходит, значит, надо искать причины в общей системе подготовки. Условно говоря, мы можем на уровне играть, если у наших клубов будет тройной состав полноценных игроков. Иначе — пока не умеем играть два матча в неделю, будем страдать», — сказал Тарпищев РИА Новости по телефону.

«Сейчас технологии такие, что все просчитывается, надо просто включать голову. Вот теннисист Даниил Медведев почему-то смог оттарабанить три месяца без пауз на североамериканском харде в прошлом сезоне и дошел до финала US Open. В этом году на новом уровне заиграл Андрей Рублев. И мы видим, что Медведев и Рублев не хуже западников, они ни в чем не уступают другим теннисистам. Но это индивидуальный вид спорта, где каждый из ребят понимает, за что отвечает и во что играет», — заметил Тарпищев.

По мнению Тарпищева, без боли на российский клубный футбол взглянуть трудно. «Медведеву во время жесткого графика игр я советовал пиво с солью для восстановления, а в футболе у нас сейчас получается соль с пивом», — пошутил Тарпищев.

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