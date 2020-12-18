Кокориным интересуется клуб РПЛ. Форвард может остаться в «Спартаке» в случае ухода Тедеско

Сам футболист склоняется к тому, чтобы покинуть клуб, но из-за вероятного ухода главного тренера команды Доменико Тедеско со своего поста после окончания сезона форвард может остаться в «Спартаке». Не исключено, что 29-летний форвард будет заинтересован в работе со специалистом, который возглавит красно-белых после Тедеско.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» летом этого года по схеме «3+1». В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах, забил два гола (оба с пенальти) и сделал две результативные передачи.