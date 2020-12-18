Кокориным интересуется клуб РПЛ. Форвард может остаться в «Спартаке» в случае ухода Тедеско
Как стало известно Sport24 из источника, близкого к «Спартаку», к нападающему москвичей Александру Кокорину проявляет интерес один из клубов из РПЛ.
Как стало известно Sport24 из источника, близкого к «Спартаку», к нападающему москвичей Александру Кокорину проявляет интерес один из клубов из РПЛ.
Сам футболист склоняется к тому, чтобы покинуть клуб, но
Напомним, после поражения от «Зенита» (1:3) в 19 туре РПЛ Тедеско заявил, что не будет продлевать соглашение со «Спартаком», рассчитанное до июня 2021 года.