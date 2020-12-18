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18:02 (мск), источник: Sport24

Кокориным интересуется клуб РПЛ. Форвард может остаться в «Спартаке» в случае ухода Тедеско

Как стало известно Sport24 из источника, близкого к «Спартаку», к нападающему москвичей Александру Кокорину проявляет интерес один из клубов из РПЛ.

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Источник: Sport24

Сам футболист склоняется к тому, чтобы покинуть клуб, но из-за вероятного ухода главного тренера команды Доменико Тедеско со своего поста после окончания сезона форвард может остаться в «Спартаке». Не исключено, что 29-летний форвард будет заинтересован в работе со специалистом, который возглавит красно-белых после Тедеско.

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Кокорин подписал контракт со «Спартаком» летом этого года по схеме «3+1». В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах, забил два гола (оба с пенальти) и сделал две результативные передачи.

Напомним, после поражения от «Зенита» (1:3) в 19 туре РПЛ Тедеско заявил, что не будет продлевать соглашение со «Спартаком», рассчитанное до июня 2021 года.

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