Матиас Норманн хочет покинуть «Ростов» зимой. Им интересуются 4 клуба РПЛ и 3 — АПЛ
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн планирует покинуть «Ростов» в январе.
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн планирует покинуть «Ростов» в январе.
Как сообщает VG, хавбеком интересуются четыре клуба Российской
В сезоне-2020/2021 Норманн в 13 матчах (все — в основе) в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской