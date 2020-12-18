Полузащитник «Астаны» договорился с клубом РПЛ и на следующей неделе подпишет контракт

По его данным, футболист договорился о личных условиях с волгоградским «Ротором». На следующей неделе он будет представлен в качестве игрока этого клуба.

Напомним, 32-летний Маевский уже играл в России, выступая с 2015 по 2017 год за «Анжи». «Ротор» из 16 команд РПЛ идет на 13-м месте, идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после 19 туров.