Кокорин улетел отдыхать на Мальдивы в результате переговоров своего агента с руководством «Спартака»

Как рассказал Sport24 агент Кокорина, Тимофей Бердышев, сторона футболиста предложила красно-белым компромиссное решение по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы. Александр был готов оплатить сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.
В результате переговоров Бердышева с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.
Ключевым моментом переговоров стало постановление трех независимых экспертов в области спортивной медицины. Они рекомендовали Кокорину две-три недели покоя, тогда как «Спартак» настаивал на продолжении тренировочного процесса.
В текущем сезоне Кокорин, перешедший в «Спартак» этим летом, провел за москвичей 10 матчей, забил два гола (оба с пенальти) и сделал две результативные передачи.