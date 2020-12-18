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21:35 (мск), источник: Sport24

Кокорин улетел отдыхать на Мальдивы в результате переговоров своего агента с руководством «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин до 31 декабря должен был тренироваться и проходить восстановительные процедуры на клубной базе в Тушино. Таким образом он стал бы единственным игроком московской команды, кому не позволили уйти в отпуск. Об этом форварду объявили перед игрой 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

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Источник: Sport24
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День рождения отмечает форвард «Зенита».

Как рассказал Sport24 агент Кокорина, Тимофей Бердышев, сторона футболиста предложила красно-белым компромиссное решение по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы. Александр был готов оплатить сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.

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В результате переговоров Бердышева с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.

Ключевым моментом переговоров стало постановление трех независимых экспертов в области спортивной медицины. Они рекомендовали Кокорину две-три недели покоя, тогда как «Спартак» настаивал на продолжении тренировочного процесса.

В текущем сезоне Кокорин, перешедший в «Спартак» этим летом, провел за москвичей 10 матчей, забил два гола (оба с пенальти) и сделал две результативные передачи.

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