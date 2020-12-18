Кокорин улетел отдыхать на Мальдивы в результате переговоров своего агента с руководством «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин до 31 декабря должен был тренироваться и проходить восстановительные процедуры на клубной базе в Тушино. Таким образом он стал бы единственным игроком московской команды, кому не позволили уйти в отпуск. Об этом форварду объявили перед игрой 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).