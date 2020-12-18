«Тамбов» и «Урал» сыграли вничью в последнем матче РПЛ 2020 года
ТАСС, 18 декабря. Футболисты «Тамбова» сыграли вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 19-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 18 декабря. Футболисты «Тамбова» сыграли вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 19-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Урала» гол забил Отман
У уральцев матч пропускал форвард Павел Погребняк, который в матче прошлого тура против ЦСКА получил вторую желтую карточку за замах мячом в сторону арбитра Алексея Сухого.
Матч, прошедший 18 декабря, стал самым поздним в истории высшего дивизиона чемпионата России.
«Урал» ушел на перерыв на 12-м месте, набрав в 19 матчах 21 очко. «Тамбов» прервал шестиматчевую серию поражений, но продолжает замыкать таблицу, располагаясь на 16-й строчке с 13 очками на счету.
Екатеринбуржцы возобновят чемпионат гостевым матчем против «Краснодара», тамбовчане примут в 20-м туре волгоградский «Ротор».