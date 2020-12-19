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10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Вест Хэм» интересуется полузащитником «Спартака» Кралом

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Алексу Кралу, сообщает The Athletic.

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Источник: AP 2020

Как отмечает издание, приоритет для «Вест Хэма» в зимнее трансферное окно — покупка центрального хавбека. Отмечается, что переход 22-летнего Крала соответствует желаниям главного тренера команды Дэвида Мойеса, который отдает предпочтение молодым прогрессирующим игрокам. Крал пользуется услугами того же агента, что и защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал.

Крал перешел в «Спартак» из чешской «Славии» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне чешский футболист провел за «красно-белых» 20 матчей в чемпионате и Кубке России.

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