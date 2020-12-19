СМИ: «Вест Хэм» интересуется полузащитником «Спартака» Кралом

Как отмечает издание, приоритет для «Вест Хэма» в зимнее трансферное окно — покупка центрального хавбека. Отмечается, что переход 22-летнего Крала соответствует желаниям главного тренера команды Дэвида Мойеса, который отдает предпочтение молодым прогрессирующим игрокам. Крал пользуется услугами того же агента, что и защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал.