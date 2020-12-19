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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России показала архивное фото Андрея Аршавина на новогоднем утреннике

Сборная России показала архивное фото Андрея Аршавина на новогоднем утреннике.

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«Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль Евро», — написали представители сборной России в своём «твиттере».

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Андрей Аршавин за свою карьеру выступал за «Зенит» (1999 — 2008, 2012 — 2015), лондонский «Арсенал» (2009 — 2013), «Кубань» (2015), «Кайрат» (2016 — 2018). С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. В 2008 году вместе с национальной командой стал обладателем бронзовых наград на чемпионате Европы.

В 2008 году после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА, а 2 декабря, в результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала «France Football», занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.

На сегодняшний день Андрей Аршавин занимает в структуре «Зенита» пост директора департамента молодежного футбола по спортивным вопросам.

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