Сборная России показала архивное фото Андрея Аршавина на новогоднем утреннике
Сборная России показала архивное фото Андрея Аршавина на новогоднем утреннике.
Сборная России показала архивное фото Андрея Аршавина на новогоднем утреннике.
«Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль Евро», — написали представители сборной России в своём «твиттере».
Андрей Аршавин за свою карьеру выступал за «Зенит» (1999 — 2008, 2012 — 2015), лондонский «Арсенал» (2009 — 2013), «Кубань» (2015), «Кайрат» (2016 — 2018). С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. В 2008 году вместе с национальной командой стал обладателем бронзовых наград на чемпионате Европы.
В 2008 году после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА, а 2 декабря, в результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала «France Football», занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.
На сегодняшний день Андрей Аршавин занимает в структуре «Зенита» пост директора департамента молодежного футбола по спортивным вопросам.