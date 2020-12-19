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14:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рыбус продлил контракт с «Локомотивом» до 2022 года

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защитник Мацей Рыбус продлил контракт с московским футбольным клубом «Локомотив», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Контракт защитника автоматически продлен до конца сезона-2021/22», — говорится в сообщении.

Польский футболист, которому в августе исполнился 31 год, перешел в «Локомотив» летом 2017 года, провел за железнодорожников 97 матчей, в которых забил два гола, стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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