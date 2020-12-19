Рыбус продлил контракт с «Локомотивом» до 2022 года
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защитник Мацей Рыбус продлил контракт с московским футбольным клубом «Локомотив», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защитник Мацей Рыбус продлил контракт с московским футбольным клубом «Локомотив», сообщается на официальном сайте команды.
«Контракт защитника автоматически продлен до конца сезона-2021/22», — говорится в сообщении.
Польский футболист, которому в августе исполнился 31 год, перешел в «Локомотив» летом 2017 года, провел за железнодорожников 97 матчей, в которых забил два гола, стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.