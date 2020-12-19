«Спартак» предложит новые контракты Ещенко и Реброву
Как стало известно «СЭ», «Спартак» предложит годичные контракты вратарю Артему Реброву и защитнику Андрею Ещенко.
Как стало известно «СЭ», «Спартак» предложит годичные контракты вратарю Артему Реброву и защитнику Андрею Ещенко.
Действующие соглашения российских футболистов с
Ещенко выступает за «Спартак» с июля 2016-го. В текущем сезоне 36-летний защитник провел 12 матчей за московский клуб.
Ребров является игроком
В составе московской команды Ребров и Ещенко становились чемпионами России-2016/17 и обладателями Суперкубка страны-2017.