«Спартак» предложит новые контракты Ещенко и Реброву

Действующие соглашения российских футболистов с красно-белыми действуют до конца июня 2021 года.

Ещенко выступает за «Спартак» с июля 2016-го. В текущем сезоне 36-летний защитник провел 12 матчей за московский клуб.

Ребров является игроком красно-белых с 2011 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего голкипера 1 матч за «Спартак».