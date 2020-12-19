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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» предложит новые контракты Ещенко и Реброву

Как стало известно «СЭ», «Спартак» предложит годичные контракты вратарю Артему Реброву и защитнику Андрею Ещенко.

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Источник: Спорт-Экспресс

Действующие соглашения российских футболистов с красно-белыми действуют до конца июня 2021 года.

Ещенко выступает за «Спартак» с июля 2016-го. В текущем сезоне 36-летний защитник провел 12 матчей за московский клуб.

Ребров является игроком красно-белых с 2011 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего голкипера 1 матч за «Спартак».

В составе московской команды Ребров и Ещенко становились чемпионами России-2016/17 и обладателями Суперкубка страны-2017.

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