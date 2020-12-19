Кокорин может вернуться в «Сочи»
как стало известно Sport24, нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в «Сочи».
как стало известно Sport24, нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в «Сочи».
Клуб с юга России заинтересован в возвращении футболиста, который выступал за «Сочи» на правах аренды во второй части сезона-2019/20. Руководство «Сочи» рассчитывает, что Кокорин может уйти из «Спартака». В таком случае клуб может предложить Кокорину условия по контракту, близкие к тем, что у него сейчас в «Спартаке». Боссы «Сочи» намерены в этом сезоне попасть в еврокубки, Кокорину обещано, что команда будет идти в верхней части таблицы чемпионата.
Сам Кокорин сейчас ждет, кто сменит Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака», и только потом примет решение о своем будущем.
В текущем сезоне Кокорин, перешедший в «Спартак» этим летом, провел за москвичей 10 матчей, забил два гола (оба с пенальти) и сделал две результативные передачи.