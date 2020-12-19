Кокорин может вернуться в «Сочи»

Клуб с юга России заинтересован в возвращении футболиста, который выступал за «Сочи» на правах аренды во второй части сезона-2019/20. Руководство «Сочи» рассчитывает, что Кокорин может уйти из «Спартака». В таком случае клуб может предложить Кокорину условия по контракту, близкие к тем, что у него сейчас в «Спартаке». Боссы «Сочи» намерены в этом сезоне попасть в еврокубки, Кокорину обещано, что команда будет идти в верхней части таблицы чемпионата.