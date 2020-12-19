Соболев рассказал, когда возобновит тренировки в общей группе «Спартака»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о перенесенной в Италии операции на колене и рассказал, когда приступит к тренировкам в общей группе
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о перенесенной в Италии операции на колене и рассказал, когда приступит к тренировкам в общей группе
«На сборах я начну тренироваться в общей группе уже с первого дня. Операцию на колене делали под местным наркозом. Она первая в моей жизни и, надеюсь, последняя. Уже на следующий день начал проводить тренировки.
Что касается травмы в расположении сборной, то в этом никто не виноват. Перед матчем с «Химками» у меня уже была блокада колена. Я пропускал тогда игру
В сезоне-2020/21 Соболев провел за московскую команду 13 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.