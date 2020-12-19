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16:34 (мск), источник: Sport24

Соболев рассказал, когда возобновит тренировки в общей группе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о перенесенной в Италии операции на колене и рассказал, когда приступит к тренировкам в общей группе красно-белых.

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Источник: Sport24

«На сборах я начну тренироваться в общей группе уже с первого дня. Операцию на колене делали под местным наркозом. Она первая в моей жизни и, надеюсь, последняя. Уже на следующий день начал проводить тренировки. Из-за карантинных мер пришлось задержаться в Италии подольше. Звонил Урунов по FaceTime, просил зайти в Gucci, присмотреть ему что-нибудь по размерчику. Ладно, это я шучу.

Что касается травмы в расположении сборной, то в этом никто не виноват. Перед матчем с «Химками» у меня уже была блокада колена. Я пропускал тогда игру из-за перебора желтых карточек, а с «Краснодаром» уже не играл из-за проблем с мениском. Об этом все знали. Такая травма специфическая — колено блокируется, а через два дня уже все нормально. Потом в любой момент могут вернуться болевые ощущения, в сборной так и случилось, — сказал Соболев в эфире нового выпуска «Коммент. Шоу».

В сезоне-2020/21 Соболев провел за московскую команду 13 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.

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