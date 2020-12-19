Тедеско может зимой вернуться в «Шальке»
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может зимой покинуть российский клуб и вернуться в «Шальке», сообщает Ruhr24.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может зимой покинуть российский клуб и вернуться в «Шальке», сообщает Ruhr24.
Тедеско после матча с «Зенитом» заявил, что не будет продлевать контракт с «красно-белыми», истекающий летом 2021 года.
По информации источника, руководство «Шальке» рассматривает вариант с приглашением Тедеско в ближайшее время. В пятницу из немецкого клуба был уволен Мануэль Бауман, возглавлявший команду из Гельзенкирхена с сентября.
Тедеско был главным тренером «Шальке» с 2017 по 2019 год.
Немецкий тренер возглавил «Спартак» в октябре прошлого года.