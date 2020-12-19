Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Верона
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Эльче
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Ливерпуль
07
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тедеско может зимой вернуться в «Шальке»

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может зимой покинуть российский клуб и вернуться в «Шальке», сообщает Ruhr24.

Наверх
Источник: Reuters

Тедеско после матча с «Зенитом» заявил, что не будет продлевать контракт с «красно-белыми», истекающий летом 2021 года.

По информации источника, руководство «Шальке» рассматривает вариант с приглашением Тедеско в ближайшее время. В пятницу из немецкого клуба был уволен Мануэль Бауман, возглавлявший команду из Гельзенкирхена с сентября.

Тедеско был главным тренером «Шальке» с 2017 по 2019 год.

Немецкий тренер возглавил «Спартак» в октябре прошлого года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
За сборную России по биатлону по-прежнему стыдно
«Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют. Итоги тура
Большунов остался без подиума. Его вытеснил из тройки британец
Кокорин может вернуться в «Сочи»
Нужен ли нам масс-старт? Нет россиянок - не будет и провала
«Парма» — «Ювентус»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
Стадион «Спартака» претендует на проведение финала Кубка России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь