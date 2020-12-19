Футболист Рауш покинул московское «Динамо»
ТАСС, 19 декабря. Российский футболист Константин Рауш покинул столичное «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 19 декабря. Российский футболист Константин Рауш покинул столичное «Динамо». Об этом сообщает
30-летний футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.
Рауш выступал за «Динамо» с января 2018 года, он сыграл за клуб 48 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал восемь результативных передач. В составе сборной России игрок провел девять встреч и отдал два голевых паса.