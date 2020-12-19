«“Спартак” и “Зенит” судить хотят, на остальных плюют». Разбор судейства 19-го тура РПЛ
Вопросы к арбитрам могут задавать в «Динамо» и «Локомотиве». Экспертиза Игоря Федотова.
Вопросы к арбитрам могут задавать в «Динамо» и «Локомотиве». Экспертиза Игоря Федотова.
Девятнадцатый тур РПЛ прошёл почти без скандалов, в том числе судейских. Но совсем без претензий к арбитрам не обошлось: решениями судей был не очень доволен, например, главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов. Вопросы можно задать и по матчу «Сочи» — «Динамо» и «Химки» — «Локомотив». Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой
Слово Федотову:
Больших ошибок в туре не было. А те, которые были, не были резонансными. Это не открытые моменты. В таких случаях разобраться можно только по видео.
Всё протекало хорошо. Отменили гол «Динамо»
Почитал я высказывания Парфёнова о том, что судьи тащат «Ротор», пересмотрел матч. В целом, ничего серьёзного я не нашел. Но вопросы к судье Панину есть, так как он пропустил на седьмой минуте фол игрока «Ротора»: была отмашка по лицу. Там он не показал жёлтую, дальше была атака, и мяч ушёл на угловой. Хотя надо было назначать удар от ворот. Потом судья не показал жёлтую карточку игроку «Ротора» за верховую борьбу с применением локтя и попадание в голову. На 16-й минуте правильно показал жёлтую карточку Ткачёву. Но это и имеет в виду Парфёнов: Панин не показывает желтую волгоградцам в двух моментах, но сразу даёт карточку Ткачёву, которая при этом была по делу.
Следующий момент: 45-я минута. Был удар по воротам, игрок «Ротора» выбивал мяч, рядом стоял его партнёр. Мяч попал в отставленную руку партнёра в штрафной площади. Сейчас по правилам — это продолжение игры. В матче «Химки» — «Арсенал» была такая же ситуация.
На 70-й минуте Панин правильно назначил пенальти. Здесь был фол по неосторожности. Игрок команды «Арсенал» подбивал ногу соперника. Пенальти без жёлтой карточки — правильное решение. На 68-й минуте Гогуа в борьбе сначала играл в мяч. Но дальше у него была возможность убрать ногу, а он её поднял вверх. У Гогуа была прямая нога, которой он попал в колено шипами игроку «Арсенала». Панин ничего не дал. На мой взгляд, это прямая красная карточка. Жёлтая, если бы удар пришёлся в голеностоп. А здесь можно нанести серьёзную травму — это же колено. Следовало показать красную. Почему не вмешался Иванов — вопрос. Наверное, он это расценил как желтую карточку. Оценка получается 7,7.
Левников хорошо провёл матч, ничего не могу сказать. Оценка — 8,4. Левников вообще носился прилично. Может, судьи получили втык и начали двигаться.
Москалёв отлично себя показал. Оценка у него — 8,4.
У Васильева были тяжёлые погодные условия. Ничего серьёзного я не нашёл. На 64-й минуте игроку «Рубина» можно было давать жёлтую карточку, но, думаю, Васильев правильно поступил. Срыва атаки и грубости там не было. Оценка — 8,4.
Никаких сложных моментов в штрафной у Карасёва не было. Красных карточек тоже. Карасёв разбирался, двигался, управлял. Как говорится, когда хотят — могут. А в других матчах требования к себе снижают. А в статусных играх — жопу рвут на британский флаг, чтобы быть хорошими. «Спартак» и «Зенит» судить хотят, на остальных плюют. Дашь им «Тамбов», а они: «Нафиг его судить, VAR разберётся». У Карасёва оценка 8,4.
Не скажу, что у Матюнина был сложный момент с назначением пенальти, но он назначил штрафной. Потом вмешался ВАР, назначили одиннадцатиметровый удар, так как нарушение было на линии штрафной. Это ошибка Матюнина.
Важный момент был на 85-й минуте перед вторым голом «Химок». Футболист хозяев во время атаки в центре поля принял мяч рукой, после чего был забит гол. Прошляпили этот момент. Моё мнение — это рука. Это не рукав, а бицепс. Игру следовало остановить. Но это момент чисто для ВАР, Матюнину я не могу его приписать. Игрок «Локо» перекрывал ему обзор, он не видел это движение со стороны игрока «Химок». Следовало отменить гол и назначить штрафной в пользу «Локо». Оценка — 7,9.
Хорошая работа Иванова. Он назначил одиннадцатиметровый удар правильно, за задержку со стороны Арояна. Оценка — 8,4.
Максим Пахомов