Тедеско променяет «Спартак» на худший клуб Бундеслиги? «Шальке» не побеждает почти год!
До перехода в «Спартак» Доменико даже такую слабую команду вытащил в
До перехода в «Спартак» Доменико даже такую слабую команду вытащил в
Уход Доменико Тедеско из «Спартака» — решённый вопрос. Вполне вероятно, что стороны не будут дожидаться лета, когда завершится контракт тренера с московским клубом, а разойдутся в январе. Это был бы логичный шаг со стороны руководства «Спартака», да и сам немецкий итальянец уже имеет варианты трудоустройства.
Как сообщает Ruhr24, Тедеско может вернуться в «Шальке». В пятницу, 18 декабря клуб из Гельзенкирхена уволил главного тренера Мануэля Баума, и теперь спортивный директор Йохен Шнайдер ищет ему замену. Пока команду возглавил в качестве исполняющего обязанности Хуб Стевенс — бывший тренер «Шальке», входящий в наблюдательный совет клуба.
Согласно источнику, у «горняков» есть несколько кандидатур. Помимо Тедеско это 67-летний Фридхельм Функель (тренировал «Айнтрахт», «Кёльн», «Герту» и ряд других немецких команд) и 53-летний
Руководство «Шальке» пока не комментирует ход переговоров с потенциальными главными тренерами:
«Всё наше внимание сосредоточено сейчас на двух последних матчах в этом году (19 декабря с “Арминией” в Бундеслиге и 22-го с “Ульмом 1846” в Кубке Германии. — Прим. “Чемпионата”). Если мы проведём их настолько успешно, насколько возможно, то прокомментируем и другую тему», — заявил спортивный директор.
Вернувшись в Гельзенкирхен, Тедеско окажется совсем в других обстоятельствах: борьбу за золото он поменяет на борьбу за выживание, а РПЛ, скорее всего, на вторую Бундеслигу. Кажется, удержать в элите безнадёжного аутсайдера — непосильная задача для любого тренера. Происходящее с «Шальке» иначе как словом «катастрофа» не опишешь.
После 12 туров «горняки» занимают последнее место, набрав всего четыре очка. Безвыигрышная серия «Шальке» в Бундеслиге длится на протяжении 28 матчей: в последний раз команда побеждала 17 января, то есть почти год назад. За этот период удалось выиграть только в Кубке Германии у «Герты» (3:2 в феврале) и представляющего четвёртую лигу клуба «Швайнфурт 05» (4:1 в начале ноября).
Не принесли результата и попытки встряхнуть команду давлением на игроков. Так, в ноябре клуб расторг контракт с возрастным нападающим Ведадом Ибишевичем и отстранил от работы с командой полузащитников Набиля Бенталеба и Амина Арита. Уже в первом туре Бундеслиги стало понятно, что ничего хорошего Гельзенкирхен в нынешнем сезоне не ждёт: «Шальке» начал чемпионат с поражения от «Баварии» с позорным счётом 0:8.
Тедеско появился в «Шальке» перед сезоном-2017/2018 и тогда же дебютировал как тренер в Бундеслиге. Первый год получился для молодого специалиста очень успешным. Доменико поднял команду из Гельзенкирхена с десятого места на второе, вывел в Лигу чемпионов. «Горняки» выиграли за чемпионат 18 раз и проиграли лишь семь: лучшие цифры были только у «Баварии»!
Но на следующий год «Шальке» начал своё падение, которое продолжается до сих пор. И хотя в августе 2018-го с Тедеско продлили контракт, уже в марте 2019-го он был отправлен в отставку. На момент увольнения тренера «горняки» занимали 14 место после 25 туров Бундеслиги. Правда, Доменико вывел «Шальке» в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом», тем не менее поражение 0:7 от «Манчестер Сити» в
Напомним, Тедеско объяснил своё решение не продлевать контракт с московским клубом семейными обстоятельствами:
«Это было очень сложное решение для меня, — признался Доменико после матча с “Зенитом” в
Но, может, настоящая причина ухода Тедеско в том, что «Шальке» пообещал ему большее влияние на клубные дела и трансферную политику?
Анатолий Романов