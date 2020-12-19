Кокорин в «Спартаке» — сплошной скандал. Уехал на Мальдивы, хотя ему не давали отпуск
Неужели нападающего выживают из клуба?
Неужели нападающего выживают из клуба?
За последнюю неделю ситуация между Кокориным и «Спартаком» накалилась до предела. Сначала он пропустил матчи с «Сочи» и «Зенитом», после чего все начали искать в этом неспортивную составляющую. А после этого произошла ещё одна вспышка.
По нашей информации, нападающий получил от
«Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего надрыв четырёхглавой мышцы бёдра», — сказал тогда источник «Чемпионату».
Позже коллеги из Sport 24 дополнили нашу информацию и в продолжение скандала сообщили, что со ссылкой на агента Кокорина, Тимофея Бердышева, сообщает, что сторона футболиста предложила
В результате переговоров Бердышева с исполнительным директором
Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал «Чемпионату» отъезд форварда на Мальдивы.
«У Саши сейчас травма четырёхглавой мышцы бедра. “Спартак” предписал ему тренироваться? Если это правда, то маразм, это уже как наказание. Он же будет уставшим. Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых. Дал ему мази, которые помогают. Он даже в отпуске сможет проходить реабилитацию, он же не враг себе. Саша будет плавать. К тому же такие травмы, даже если их не лечить, проходят за три недели. Ему просто нужно отдыхать. Мы с ним продолжаем работать.
Правда это или нет, пока непонятно. Много станет ясно, когда Александр вернётся с отпуска на Мальдивах. Куда он, кстати, улетел в компании своего друга и нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Отдыхает он примерно в таком месте, где цена за одну ночь стоит порядка 350 тысяч рублей.
Анатолий Романов