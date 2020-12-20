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12:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к форварду «Спартака» Александру Кокорину.

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Источник: Спорт-Экспресс
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Также эквадорец объяснил, почему у Кокорина не получилось стабильно играть в составе красно-белых.

— И в «Динамо», и в «Сочи» вы играли с Александром Кокориным. Сильно удивились, когда между двумя этими командами он оказался в заключении?

— Конечно. Это было тяжело. Я ему и много видео со словами поддержки отправлял. Всегда называл его своим младшим братом. Когда я пришел в «Динамо», ему было лет двадцать. И всегда думал, что он — топ-нападающий. И сразу после этой истории, когда Саша попал в «Сочи», сказал ему: «Я буду тебя контролировать. Я твой папа сейчас!» Мы и жили рядом.

Когда он присоединился к команде и мы начали тренироваться в Турции, Кокорин был такой счастливый! Так хотел играть и показывать, сколько для него значит футбол!.. Он реально хотел остаться в «Сочи». Но не получилось.

— Почему в «Спартаке» он совсем другой?

— Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И, играя со мной, он знал, что, если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно. А главное — у него не получается в «Спартаке» из-за травмы. Когда у меня травмы, я тоже не могу играть как умею.

За «Спартак» 29-летний Кокорин провел 8 матчей в чемпионате России, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке».

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