Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Кокорина

Как сообщает «РБ-Спорт», москвичи готовы продать 29-летнего футболиста и хотят выручить то, что уже потратили — около 5 млн евро. 2,5 млн евро (по другим данным — 4 млн) подъемных плюс зарплата за полгода — то есть 1,5 млн евро.

Источник отмечает, что в России продать игрока за 5 млн практически нереально, сам футболист выкупать контракт не будет, а для зарубежных клубов ценник будет выше. Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фиорентины» и «Ромы».