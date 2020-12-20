Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Гранада
Бетис
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Герта
31
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:15
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Монако
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Анже
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Ним
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Бордо
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Дженоа
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Специя
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Милан
12
Футбол. Зарубежный
22:15
Вест Бромвич Альбион
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Алавес
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Монпелье
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Болонья
11
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
16:00 (мск), источник: Sport24

Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Кокорина

Руководство «Спартака» намерено расстаться с нападающим Александром Кокориным. Красно-белых не устраивают постоянные травмы игрока, а также его низкая результативность.

Наверх
Источник: Sport24

Как сообщает «РБ-Спорт», москвичи готовы продать 29-летнего футболиста и хотят выручить то, что уже потратили — около 5 млн евро. 2,5 млн евро (по другим данным — 4 млн) подъемных плюс зарплата за полгода — то есть 1,5 млн евро.

Источник отмечает, что в России продать игрока за 5 млн практически нереально, сам футболист выкупать контракт не будет, а для зарубежных клубов ценник будет выше. Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фиорентины» и «Ромы».

 Навка: «Только один мужчина мне отказал»
«Все решил секс». Ягудин — о знакомстве с будущей женой
Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала
10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других
Норвежка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Игрок «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)
«Гнать пинком всех»: Драчев жестко оценил провал биатлонистов
«Тоттенхэм» принимает «Лестер» в чемпионате Англии (трансляция)
Сборная России по хоккею не сыграет перед стартом молодежного ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь