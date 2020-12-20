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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» объявил даты зимних сборов в ОАЭ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил даты подготовительных сборов футболистов команды в ОАЭ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Команда выйдет из отпуска 12 января, а на первый сбор в Дубае отправится 14 января, и он продлится до 24 января. Второй сбор «красно-белых» в ОАЭ пройдет с 28 января по 8 февраля.

О дальнейших этапах подготовки будет сообщено позднее. Планируется, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться на базе в подмосковной Тарасовке, а затем команда будет работать в Тушино.

Первый официальный матч после перерыва «Спартак» проведет 20 или 21 февраля. «Красно-белые» встретятся в столичном дерби с «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России.

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