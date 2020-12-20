«Спартак» объявил даты зимних сборов в ОАЭ

Команда выйдет из отпуска 12 января, а на первый сбор в Дубае отправится 14 января, и он продлится до 24 января. Второй сбор «красно-белых» в ОАЭ пройдет с 28 января по 8 февраля.

О дальнейших этапах подготовки будет сообщено позднее. Планируется, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться на базе в подмосковной Тарасовке, а затем команда будет работать в Тушино.