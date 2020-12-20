10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других

В этом тексте не будет Ловрена и Вендела из «Зенита» или Мозеса из «Спартака»: каждый из них успел принести пользу, но никто не играет хотя бы на уровне ожиданий. Ловрен не сделал оборону сине-бело-голубых сильнее по сравнению с Ивановичем и не помог в Лиге чемпионов, Вендел провёл ровно полтора хороших матча, а Мозес слишком халтурил в оборонительных действиях, к тому же его приезд совпал с общим спадом «Спартака».



Так уж вышло, что наиболее эффективные трансферы летом совершили не лучшие клубы страны, а более скромные представители РПЛ.

Герман Онугха, 24 года, нападающий

Из «Краснодара» в «Тамбов» (аренда)

Самуэль Жиго в борьбе с Германом Онугхой | Источник: Чемпионат.com

У «Тамбова» всё грустно в таблице, а могло быть и ещё хуже, если бы не удачное подписание на правах аренды форварда «Краснодара». Онугха два сезона подряд показывал отличную игру в ФНЛ, набирал мощные цифры, но в РПЛ получил полноценный шанс лишь в 23 года. Герман успел забить уже четыре гола, в том числе «Спартаку» и «Динамо», у него высочайший средний показатель xG в 0,51 гола за игру и крутейшие 53,8% выигранной борьбы вверху.

Если «Тамбов» развалится зимой, то Онугха точно не останется без команды: такие нападающие в РПЛ всегда будут востребованы.

Даниил Фомин, 23 года, центральный полузащитник

Из «Уфы» в «Динамо» за 3,5 млн евро

Даниил Фомин (слева) | Источник: Чемпионат.com

Фомин засверкал ещё в прошлом сезоне, тогда же начал привлекаться в национальную сборную — и его игру в новом чемпионате ни в коем случае нельзя назвать сенсацией. Главное, что «Динамо» в лице Даниила получило именно то, что и хотело, а сам футболист продолжил прогрессировать. Полузащитник выходил в стартовом составе во всех 19 турах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Он надёжен, даёт объём в обороне, качественно поддерживает атаку в финальной трети и наверняка будет развиваться дальше.

Бактиёр Зайнутдинов, 22 года, универсал

Из «Ростова» в ЦСКА за 2 млн евро

В мощной по затратам трансферной кампании ЦСКА Зайнутдинову была уготована роль самого дешёвого новичка. Зато он стал единственным, кто сразу же начал отбивать деньги — и по соотношению «цена/качество» на сегодня выглядит на три головы выше остальных. Бактиёру не потребовалось время на адаптацию, плюс сказалась его фантастическая универсальность. Вот и в ЦСКА он уже успел сыграть на шести разных позициях.

Хван Ин Бём, 24 года, атакующий центральный полузащитник

Из «Ванкувера» в «Рубин» за 2,5 млн евро

Слуцкий долго искал баланс в центре поля, перепробовал уйму вариантов, разворачивал вершину вверх и вниз — а когда приехал корейский полузащитник, сразу стало понятно, какого футболиста не хватало казанцам. Хван Ин Бём выделяется интеллектом, эффективен в приёме мяча между линиями и быстрой оценке ситуации, надёжен в передачах (общая точность — 86%), но вместе с этим очень творческий — в среднем 1,22 передачи под удар и 2,28 паса в штрафную. Новичок «Рубина» успел набрать «2+2» результативных балла и превратился в основного игрока.

Джордже Деспотович, 28 лет, нападающий

В «Рубин» (свободный агент)

Джордже Деспотович (слева) | Источник: Чемпионат.com

Сербский нападающий ещё весной ушёл из «Оренбурга» и не доигрывал прошлую часть сезона. Он довольно долго искал команду, СМИ отправляли его в ЦСКА, «Ростов», «Локомотив» и Турцию. В итоге финансовые запросы Деспотовича удовлетворил «Рубин».

Пока свои деньги Джордже полностью заслуживает. С семью голами он, вытеснивший из старта молодого таланта Игнатьева, — лучший бомбардир казанцев, на его счету важные мячи в ворота ЦСКА, «Зенита» и «Динамо». Деспотович имеет в среднем 3,29 удара за игру и 0,62 xG — отличный показатель эффективности. Жаль только, что концовка года оказалась смазанной из-за мышечных проблем.

Резиуан Мирзов, 27 лет, фланговый полузащитник

Из «Спартака» в «Химки» (аренда)

У Мирзова ожидаемо не получилось в «Спартаке», зато в «Химках» он в полном порядке. Резиуан играет не менее ярко и эффективно, чем в «Арсенале», и это неудивительно, ведь с главным тренером Черевченко у Резиуана сложились отличные отношения. Мирзов успел забить «Спартаку» (шедевр), «Ростову» (шедевр!!!), «Рубину» (шедевр!) и ЦСКА (просто хороший и важный гол), с его появлением «Химки» окрепли и выбрались со дна турнирной таблицы.

Денис Глушаков, 33 года, опорный полузащитник

В «Химки» (свободный агент)

Опытный полузащитник не захотел оставаться в Грозном, долго искал команду в Москве, но ни один из топ-клубов не решился приглашать игрока, пребывающего на спаде и имеющего скандальное прошлое. В итоге Глушаков пошёл в «Химки». Ему не помешала даже пропущенная предсезонка: экс-капитан «Спартака» начал играть только в октябре, но быстро набрал форму. В девяти играх с его участием «Химки» проиграли лишь трижды, зато одержали пять побед и сыграли вничью с ЦСКА.

Для такой команды, как «Химки», появление опытного футболиста в сложный период — безусловный плюс.

Артём Тимофеев, 26 лет, опорный полузащитник

Из «Спартака» в «Ахмат» (аренда)

Пока судьба Тимофеева — мыкаться по арендам. В родном «Спартаке» он так и не смог по-настоящему проявить себя, мешали постоянные травмы и сумасшедшая конкуренция. Хотя футболист он по меркам РПЛ, вне всяких сомнений, крепкий. И тот же Талалаев взял его в «Ахмат» с огромным удовольствием, ведь в 4−4−2, где всего два игрока в центре поля, полузащитники с мощным объёмом необходимы.

Тимофеев мигом освоился, а помимо объёма неожиданно начал выдавать решающие результативные действия. На его счету — голы «Химкам», «Тамбову» и «Локомотиву».

Кэнто Хасимото, 27 лет, центральный полузащитник

Из «Токио» в «Ростов» за 800 тыс. евро

Казалось, что в лице Хасимото «Ростов» ищет замену Норманну. Японского полузащитника очень любили на родине, он всегда славился работоспособностью и балансом, необходимым любой команде. А в России Хасимото внезапно продемонстрировал и бомбардирские способности: с августа по конце октября забил пять мячей, хотя раньше результативность у него была совсем скудной.

В конце года Хасимото получил неприятную травму колена — и это стало большой кадровой проблемой для «Ростова». Настолько он уже стал важен для системы Карпина.

Даниил Лесовой, 22 года, фланговый нападающий

Из «Зенита» в «Арсенал» за 600 тыс. евро, из «Арсенала» в «Динамо» за 1,8 млн евро