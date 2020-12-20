10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других
Как это ни странно, но в списке почти нет приобретений ведущих клубов.
Как это ни странно, но в списке почти нет приобретений ведущих клубов.
В этом тексте не будет Ловрена и Вендела из «Зенита» или Мозеса из «Спартака»: каждый из них успел принести пользу, но никто не играет хотя бы на уровне ожиданий. Ловрен не сделал оборону
Так уж вышло, что наиболее эффективные трансферы летом совершили не лучшие клубы страны, а более скромные представители РПЛ.
Из «Краснодара» в «Тамбов» (аренда)
У «Тамбова» всё грустно в таблице, а могло быть и ещё хуже, если бы не удачное подписание на правах аренды форварда «Краснодара». Онугха два сезона подряд показывал отличную игру в ФНЛ, набирал мощные цифры, но в РПЛ получил полноценный шанс лишь в 23 года. Герман успел забить уже четыре гола, в том числе «Спартаку» и «Динамо», у него высочайший средний показатель xG в 0,51 гола за игру и крутейшие 53,8% выигранной борьбы вверху.
Если «Тамбов» развалится зимой, то Онугха точно не останется без команды: такие нападающие в РПЛ всегда будут востребованы.
Из «Уфы» в «Динамо» за 3,5 млн евро
Фомин засверкал ещё в прошлом сезоне, тогда же начал привлекаться в национальную сборную — и его игру в новом чемпионате ни в коем случае нельзя назвать сенсацией. Главное, что «Динамо» в лице Даниила получило именно то, что и хотело, а сам футболист продолжил прогрессировать. Полузащитник выходил в стартовом составе во всех 19 турах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Он надёжен, даёт объём в обороне, качественно поддерживает атаку в финальной трети и наверняка будет развиваться дальше.
Из «Ростова» в ЦСКА за 2 млн евро
В мощной по затратам трансферной кампании ЦСКА Зайнутдинову была уготована роль самого дешёвого новичка. Зато он стал единственным, кто сразу же начал отбивать деньги — и по соотношению «цена/качество» на сегодня выглядит на три головы выше остальных. Бактиёру не потребовалось время на адаптацию, плюс сказалась его фантастическая универсальность. Вот и в ЦСКА он уже успел сыграть на шести разных позициях.
Из «Ванкувера» в «Рубин» за 2,5 млн евро
Слуцкий долго искал баланс в центре поля, перепробовал уйму вариантов, разворачивал вершину вверх и вниз — а когда приехал корейский полузащитник, сразу стало понятно, какого футболиста не хватало казанцам. Хван Ин Бём выделяется интеллектом, эффективен в приёме мяча между линиями и быстрой оценке ситуации, надёжен в передачах (общая точность — 86%), но вместе с этим очень творческий — в среднем 1,22 передачи под удар и 2,28 паса в штрафную. Новичок «Рубина» успел набрать «2+2» результативных балла и превратился в основного игрока.
В «Рубин» (свободный агент)
Сербский нападающий ещё весной ушёл из «Оренбурга» и не доигрывал прошлую часть сезона. Он довольно долго искал команду, СМИ отправляли его в ЦСКА, «Ростов», «Локомотив» и Турцию. В итоге финансовые запросы Деспотовича удовлетворил «Рубин».
Пока свои деньги Джордже полностью заслуживает. С семью голами он, вытеснивший из старта молодого таланта Игнатьева, — лучший бомбардир казанцев, на его счету важные мячи в ворота ЦСКА, «Зенита» и «Динамо». Деспотович имеет в среднем 3,29 удара за игру и 0,62 xG — отличный показатель эффективности. Жаль только, что концовка года оказалась смазанной
Из «Спартака» в «Химки» (аренда)
У Мирзова ожидаемо не получилось в «Спартаке», зато в «Химках» он в полном порядке. Резиуан играет не менее ярко и эффективно, чем в «Арсенале», и это неудивительно, ведь с главным тренером Черевченко у Резиуана сложились отличные отношения. Мирзов успел забить «Спартаку» (шедевр), «Ростову» (шедевр!!!), «Рубину» (шедевр!) и ЦСКА (просто хороший и важный гол), с его появлением «Химки» окрепли и выбрались со дна турнирной таблицы.
В «Химки» (свободный агент)
Опытный полузащитник не захотел оставаться в Грозном, долго искал команду в Москве, но ни один из
Для такой команды, как «Химки», появление опытного футболиста в сложный период — безусловный плюс.
Из «Спартака» в «Ахмат» (аренда)
Пока судьба Тимофеева — мыкаться по арендам. В родном «Спартаке» он так и не смог
Тимофеев мигом освоился, а помимо объёма неожиданно начал выдавать решающие результативные действия. На его счету — голы «Химкам», «Тамбову» и «Локомотиву».
Из «Токио» в «Ростов» за 800 тыс. евро
Казалось, что в лице Хасимото «Ростов» ищет замену Норманну. Японского полузащитника очень любили на родине, он всегда славился работоспособностью и балансом, необходимым любой команде. А в России Хасимото внезапно продемонстрировал и бомбардирские способности: с августа по конце октября забил пять мячей, хотя раньше результативность у него была совсем скудной.
В конце года Хасимото получил неприятную травму колена — и это стало большой кадровой проблемой для «Ростова». Настолько он уже стал важен для системы Карпина.
Из «Зенита» в «Арсенал» за 600 тыс. евро, из «Арсенала» в «Динамо» за 1,8 млн евро
Обратите внимание, что мы выделили сразу две сделки с участием Лесового. «Арсенал», выкупив в августе права на футболиста за 600 тысяч евро, успел получить спортивную отдачу (два гола в шести матчах), а уже в сентябре перепродал его в три раза дороже. Причём «Динамо» ни в коем случае не развели — своих денег Даниил стоит. Лесовой уже адаптировался, набрал «4+2» в 12 играх — и его дальнейший трансферный потенциал, учитывая крутой дриблинг и скорость, огромен. Интересно, как ко всему происходящему относится «Зенит».