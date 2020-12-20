Жардим входит в шорт-лист кандидатов на пост тренера «Спартака»

Тедеско сообщил о нежелании продлевать истекающий в конце сезона контракт после поражения красно-белых в Санкт-Петербурге от «Зенита» в 19-м туре РПЛ (1:3). При этом немец объявил о намерении доработать действующий контракт, однако руководство клуба сразу же начало поиски замены тренеру.

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Ранее «СЭ» сообщал, что приоритетом при выборе нового главного тренера является иностранный специалист, и приход на этот пост россиянина практически исключен. Спортивным директором клуба недавно был назначен Дмитрий Попов, а итальянский агент Франко Камоцци подписал со «Спартаком» договор на оказание консалтинговых услуг. Поэтому не исключены варианты тренеров с итальянского рынка, а также испанского, португальского и латиноамериканского, которые хорошо знакомы Попову.

Последним местом работы 46-летнего Жардима было «Монако». Он тренировал монегасков с 2014-го по 2018-й и в 2019 году. Вместе с ним в сезоне-2016/17 команда стала чемпионом Франции.