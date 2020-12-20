Полгода «Зенита»: стабильность или стагнация?
Собкор «СЭ» в
Собкор «СЭ» в
Летом «Зенит» выиграл три титула подряд — взял золото РПЛ, стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Подобное в элитных лигах Европы в 2020 году удалось только «ПСЖ» (Кубок лиги, чемпионат, Кубок Франции) и «Баварии» — двум командам, которые уже давно считаются главными фаворитами своих чемпионатов.
Трофейный
Этому сезону пока сложно дать однозначную оценку, даже если оставить за скобками Лигу чемпионов. Год назад «Зенит» ушел на зимний перерыв с преимуществом в десять очков над ближайшим конкурентом — тоже после 19 туров. Сейчас отрыв составляет всего четыре, и только в последних трех матчах РПЛ питерцы были похожи на свой золотой образец.
Однако весной
В прошлом сезоне «Зенит» впервые после трехлетнего перерыва попал в ЛЧ и до последнего тайма группового этапа боролся за выход в 1/8 финала. Группа оказалась не самой сложной — я не склонен оправдывать выступления команды тем, что «Лейпциг» и «Лион» в итоге дошли до полуфинала турнира. В любом случае последнее место в квартете выглядело катастрофой, хотя Семак с такой оценкой не согласился.
Но тогда «Зенит» оправдывало то, что он долго не играл в Лиге чемпионов, а тренера — не самый большой европейский опыт. В этом году все оказалось еще хуже — на бумаге группа попалась проще, однако чемпионы России набрали в ней всего одно очко. Технически шаг назад «Зенит» не сделал — нельзя опуститься ниже четвертого места. Но формально это именно регресс: команда стала опытнее, соперники достались не сильнее, а очков меньше.
Судьба Семака не зависела от последних матчей года, как это преподносили некоторые инсайдеры. Причина проста: перед ним официально не ставили задачу выйти в
Но об этом рассуждать рано. Семак на январских сборах настроен поработать над тактикой (тренер намекал об этом на пресс-конференциях), ведь летом и осенью это было невозможно: перерыв между сезонами оказался мизерным, а в последние месяцы тренерский штаб с трудом собирал основной состав из здоровых игроков.
«Зениту» нужно усиление. Любопытно, что после матча с «Динамо» Семак неожиданно конкретно ответил на вопрос о новичках: «Нам нужен левый вингер или полузащитник, и мы уже не одно трансферное окно ищем исполнителя на эту позицию. И, конечно, нам нужно расти. Может быть,
Раньше Семак на тему трансферов говорил обтекаемо, так что эти слова произнес с явным посылом — и менеджмент «Зенита» может их проанализировать и сделать выводы. Очевидно, что в провале команды в Лиге чемпионов виноват не только тренерский штаб, и допускать прежние ошибки уже нельзя. Семак хочет левого вингера, что логично с учетом настроений Дриусси, — значит, необходимо его искать. Семака беспокоит, что у больше десяти футболистов основной обоймы «Зенита» контракты заканчиваются летом 2021-го или летом 2022-го — значит, нужно
Как и год назад, результаты питерцев контрастны — в Европе провал, зато в России лидерство. Но прогресса у «Зенита» за полгода нет — ни с точки зрения результатов, ни с точки зрения тактики. Вопрос только в том, как это назвать — стабильностью или стагнацией?
Гоша Чернов